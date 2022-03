La bielorrusa Azarenka rompe a llorar en pleno partido por la invasión de Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está teniendo consecuencias psicológicas en deportistas como la tenista bielorrusa Victoria Azarenka, que rompió a llorar en pleno partido contra la kazaja Elena Rybakina en Indian Wells.

Cuando se había consumido una hora de encuentro, que dominaba Rybakina por 6-3 y 2-2, Azarenka no pudo contener las lágrimas cuando se disponía a efectuar un saque. La bielorrusa, que competía sin la bandera de su país, fue incapaz de poner la bola en juego y tuvo que interrumpir su servicio. Se vio a Azarenka llorando y muy angustiada mientras apenas acertaba a decir “lo siento, lo siento mucho”, después de que la juez de silla se acercara a ella.

El público presente en las gradas mostró su apoyo a Azarenka, que después de unos minutos logró tranquilizarse y acabó ganando ese juego. Sin embargo, la bielorrusa perdió el partido por 6-3 y 6-4.

Antes de comenzar el torneo de Indian Wells, Azarenka aseguró en redes sociales que estaba “devastada” por lo que estaba sucediendo en Ucrania. “Estoy devastada por las acciones que se están dando en los últimos días contra y en Ucrania. Es desgarrador ver cómo se está afectando la vida de tantas personas inocentes debido a la violencia”. “Desde mi infancia, siempre he visto a los ucranianos y a los bielorrusos, al igual que a ambas naciones, apoyándose mutuamente. Es duro ser testigo de la violenta separación que se está dando hoy”, añadió.

La tenista de 32 años expresó su deseo de que la paz llegue pronto: “Mi corazón está con todas las personas que directa o indirectamente se están viendo afectadas por esta guerra que está causando tanto dolor y sufrimiento. Espero y deseo la paz y el fin de la guerra”.

Al final del partido, la kazaja Rybakina no se mostró nada comprensiva con Azarenka y ofreció su particular visión de lo que había sucedido sobre la pista de Indian Wells. “Fue un momento difícil. Solo espero que todo esté bien con Vika porque no sé lo que ha pasado. Solo intentaba centrarme en cada punto, no mirarla a ella. Yo solo puedo ver que seguimos jugando y ella siguió luchando. Nadie entendió lo que pasaba. Si hubiera llamado al fisio o al médico, sería una cosa. Pero paramos un par de minutos y luego seguimos jugando. Diría que las reglas probablemente no son para todo el mundo”, declaró la tenista de 22 años.