El huracán Carlos Alcaraz se lleva por delante a Bautista y ya está en octavos de Indian Wells

Carlos Alcaraz no deja de crecer y cada vez que entra en pista sorprende con el nivel que va alcanzando. Este lunes ha despachado una auténtica exhibición ante Roberto Bautista y se clasificó para octavos de final del torneo de Indian Wells. El murciano se llevó por delante a su compatriota por 6-2 y 6-0, en una hora y 5 minutos. Fue un visto y no visto, porque el nivel de Alcaraz no estaba a la alcance de Bautista.

El murciano fue muy superior de principio a fin, dominando con una derecha implacable que subía y subía su número de golpes ganadores. En el segundo set trató de reaccionar Bautista, pero poco pudo hacer ante un Alcaraz imponente que le rompió el saque en tres ocasiones consecutivas, que se llevó el segundo set en blanco, y que logró el billete para los octavos de final con una autoridad asombrosa y con algunos golpes absolutamente espectaculares (tuvo 29 ganadores frente a 7 errores no forzados en todo el encuentro).

A sus 18 años, Alcaraz llegaba a Indian Wells tras ganar en Río de Janeiro su primer título de 2022, el segundo de su joven carrera tras el de Umag 2021. Alcaraz fue una de las grandes sensaciones del año pasado ya que también llegó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

En 2021 jugó en Indian Wells, pero Alcaraz se despidió entonces a las primeras de cambio al perder ante Andy Murray. En esta ocasión, Alcaraz ha empezado con muy buen pie en el torneo que se disputa en el desierto californiano ya que en su primer encuentro derrotó con solvencia al estadounidense Mckenzie McDonald por un doble 6-3.