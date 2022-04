Wimbledon no dejará participar a tenistas rusos por la guerra en Ucrania

Wimbledon está a punto de dar un paso que no han hecho otros torneos: según adelanta el “New York Times”, citando una fuente que prefiere no dar su nombre pero que es un alto cargo del tenis internacional, el torneo más importante del mundo no permitirá participar en la edición de 2022 a los tenistas rusos y bielorrusos por la guerra de Ucrania. Según este medio, lo anunciará oficialmente el próximo 26 de abril en una conferencia de prensa.

La ausencia más notable en el circuito masculino es la de Daniil Medvedev, el actual número dos del mundo y que esta temporada ha llegado a tocar el número uno. El ganador del pasado US Open y finalista en Australia, en un partido épico contra Rafa Nadal, está actualmente de baja por una operación de una hernia que le hará perderse la gira de tierra batida, incluido, seguramente, Roland Garros. Siempre ha dicho que es una superficie que no le gusta. Pero con esta noticia es posible que tampoco pise la hierba, ya que sobre verde sólo hay un puñado de torneos, alguno para “preparar” Wimbledon y después el Grand Slam. Su mejor resultado en el All England Club han sido los octavos de final de la edición de 2021.

Medvedev siempre se ha mostrado más cauto a la hora de mostrar su opinión sobre la guerra en Ucrania. Otros jugadores han sido más claros. Otros tenistas si han mostrado una postura clara. Andrey Rublev, también “top 10″, actual número ocho del mundo, escribió en una cámara después una victoria: “No war, please” (No a la guerra, por favor). También él se vería afectado por la medida, claro. Y Khachanov (26 del mundo), Karatsev (30) e Ivashka (bielorruso, el 44).

En el cuadro femenino, la nómina también es importante y todavía más amplia porque no podría acudir Sabalenka, la actual número cuatro del mundo y que fue semifinales en la edición del año pasado, pero tampoco Azalenka (aunque actualmente está sin jugar), Kasatkina, Pavlyuchenkova, Samsonova, Alejandrova, Gracheva... Hay muchas tenistas rusas o bielorrusas en el “top 100″.

En la actualidad, los tenistas pueden jugar los torneos sin bandera, pero depende de cada uno en concreto poner sus normas y Wimbledon parece dispuesto a tomar una extrema.

Wimbledon se disputa entre el 27 de junio y el 10 de julio. Allí en principio sí estará Novak Djokovic, pese a no estar vacunado, para defender su título, pero no Ashleigh Barty, que anunció por sorpresa su retirada poco después de proclamarse campeona del Open de Australia.