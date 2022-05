¿Quién es Bernabé Zapata, el español que está brillando en Roland Garros y que ya está en octavos de final?

Un passing de revés a dos manos, perfecto, directamente desde el resto, superó la subida a la red de John Isner y la sorpresa (otra vez) estaba servida: 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 [5/7] y 6-3 para Bernabé Zapata tras una batalla de tres horas y media que bien pudo acabar antes, porque el español había tenido cinco pelotas definitivas en el cuarto set, tres al resto y dos con su servicio. Quizá se notó la falta de experiencia. Las desaprovechó. También se vio después a un tenista decidido que no se hundió ante un rival muy experimentado y logró meterse en octavos de final de Roland Garros (también lo logró Nadal) y de un grande por primera vez en su carrera. Se lanzó al suelo y no pudo contener las lágrimas, antes de recibir la felicitación de Isner.

¿Cómo no iba a llorar? “Es el día más importante de mi carrera”, admitió en Eurosport. Estamos ante un tenista de esos que se lo ha trabajado, pero de verdad. Actualmente es el 131 del mundo y su mejor ranking fue el año pasado, cuando estuvo el 110. Después de Roland Garros entrará en el “top 100″. Tiene 25 años y juega desde los seis en el Sporting Club de Tenis de Valencia, siguiendo los pasos de su hermano mayor. En una entrevista con puntodebreak.com en 2016 aseguró que era “un milagro que siguiera jugando al tenis”, que se tuvo que saltar la etapa junior porque valía mucho dinero e ir a jugar directamente Futures, y sólo si conquistaba el título ganaba dinero, si no lo perdía. Son años duros para los jóvenes tenistas, pero él, que tiene el mismo entrenador desde 2015, Carlos Navarro, siguió creciendo a su ritmo. En 2018 llegó el primer partido en un torneo ATP, que a día de hoy todavía tiene que ir combinando Challengers. Ha vencido en tres de esta “segunda división” del tenis y para ganar el primero en Cordenons en 2020 venció en la final a quien ahora es la gran sensación del circuito, Carlos Alcaraz. Contra él se volvió a enfrentar el curso pasado en la primera ronda de Roland Garros, en la que era para ambos la primera participación en un Grand Slam. En esa ocasión ganó el murciano.

Para las citas ATP tiene que pelear en las fases previas. La del Open de Australia, por ejemplo, no logró superarla. En Roland Garros sí lo hizo el año pasado, y también en 2021 en Wimbledon y en el US Open. En Nueva York, en realidad, no superó la fase previa, pero entró en el cuadro final como “lucky looser” y lo aprovechó venciendo en primera ronda a Feliciano López, en cinco sets. Era hasta este mes de mayo su única victoria en un “Grande”. En este Roland Garros a superado a Mmoh, Fritz y después a Isner. De sorpresa en sorpresa. El próximo duelo le medirá seguramente contra Zverev.