El que fuera capitán español de la Copa Davis, Jordi Arrese, analiza la decimocuarta final de Rafa en Roland Garros. El que fuera subcampeón olímpico en Barcelona considera que Casper Ruud no tiene opciones en el partido decisivo y que el desarrollo de la final depende exclusivamente del nivel de Nadal.

¿Si acudiera a una casa de apuestas, invertiría algo en la posibilidad de que Nadal no se proclame campeón mañana de Roland Garros?

No quiero que suene prepotente, chulesco ni nada parecido, pero es lo que pienso. Casper Ruud no creo que tenga ninguna opción de llevarse la final de Roland Garros ante Nadal. Cero, así de simple. Rafa ya ha superado los partidos más complicados del torneo. El noruego no le va a ofrecer la resistencia que se encontró ante Auger-Aliassime en octavos, mucho menos la de Djokovic en cuartos y tampoco la de Zverev en semifinales, pese a que el partido terminó como terminó. Y ojo que pienso que Ruud es un gran jugador, un especialista en tierra batida que se ha educado en la Academia de Nadal y que puede plantear a Rafa un partido muy duro. Pero de ahí a poder ganarlo desde el fondo de la pista... Es demasiado. Con el patrón de juego que tiene Rafa veo impensable que le puede derrotar porque a Nadal hay que ganarle el punto tres o cuatro veces y no le veo llevando al español al límite durante cinco sets. Es una exigencia excesiva. Ni siquiera fue capaz Djokovic, que juega bastante más dentro de la pista y que tiene un arsenal superior. No voy a negar que Ruud ha hecho un torneazo, pero es que Rafa está a otro nivel. Y eso que a veces le da por jugar bastante defensivo, pero en cuanto lo necesita es capaz de dar un paso adelante, meter una marcha más y subir de nivel en los momentos críticos. No veo a Ruud capaz de responder a eso.

¿Puede afectar en algo al desarrollo de la final las previsiones de lluvia y que, por tanto, se juegue bajo techo?

No. El tipo de juego de Ruud es muy liftado, tanto o más que el de Nadal y la pista va a estar pesada como sucedió en la jornada de semifinales. Ese escenario favorecería a alguien que jugase mucho más plano y ese no es el tipo de tenis del noruego.

¿Cómo podría generar dificultades a Nadal?

A Ruud no le queda otra que dejarse la vida en la final. Hacer un partido muy pesado, largo, con puntos duros y tiene que procurar sacar muy bien, al menos al nivel que mostró ante Cilic. No es un jugador alto (1,83) ni muy potente, pero con el saque engaña mucho. No se le ve la dirección que elige hasta el final, se le lee muy poco y como es un tío inteligente sabe sacar provecho de eso. Lo bueno para Rafa es que el saque abierto a la derecha que masacró a Cilic a él no le afectará mucho. No le veo jugando con saque y volea y tampoco apelando mucho a las dejadas.

Por tanto todo lo que no fuera una victoria de Nadal se podría considerar una de las mayores sorpresas de la historia del tenis...

Es que ni me lo planteo. Todo depende de Rafa. Tiene que pasar algo muy raro para que mañana no levanta la decimocuarta Copa de los Mosqueteros. Salvo que haya un desastre, como el que sufrió Zverev, que le duela todo el cuerpo o alguna cosa así muy rara, Rafa tiene que ser campeón. Lo fundamental a estas alturas y más en la Philippe Chatrier es que Rafa se encuentre «bien» y «sano» del pie izquierdo. Si puede jugar en condiciones y puede desplazarse con normalidad, la final es suya. La victoria le ayudará a aclarar su futuro y a ver si puede encontrar una solución para la lesión crónica que padece.