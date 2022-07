“¿Si Tengo novia? Sí”, la asustada confesión de una tenista rusa

La tenista rusa Daria Kasatkina, mejor jugadora del país y número dos del mundo en 2018, hizo este lunes pública su homosexualidad en una entrevista con un periodista deportivo de Rusia.

“¿Si tengo novia? Sí”, dijo la deportista, de 25 años, al reportero Víktor Kravchenko en una entrevista que fue publicada en su canal de YouTube. Kasatkina, en la actualidad número 12 del mundo, entrena ahora bajo la tutela de Carlos Martínez en una academia de Barcelona.

Durante la entrevista, en la ciudad española tras uno de los entrenamientos de Kasatkina, la joven reconoció que estaba “un poco nerviosa” al hacer esta revelación delante de una cámara y reconoció que se trata de un tema “tabú” en Rusia.

“Nunca he hablado de eso de una forma tan abierta delante de una cámara, pero me gusta”, dijo. Y agregó: “Vivir en el armario por mucho tiempo es complicado (...) hay que estar en paz consigo mismo, es lo único que importa”. Y continúa: “Realmente, no hay nada más fácil, me parece, en el mundo que ser heterosexual. Si hay que elegir, ¿quién va a elegir ser gay? Complicarse la vida. ¿En serio? Especialmente en Rusia”.

En la entrevista asegura que puede cambiar de nacionalidad para poder seguir jugando: “Nos han quitado el Campeonato Mundial (Copa Billie Jean King), ¿cuándo volverán? Nunca volverán. No lo sé. Con los Juegos Olímpicos no está nada claro, pero los Juegos son dos años después. En resumen, no sé qué será lo siguiente. ¿Cambiar el pasaporte? Vamos a ver”, asegura.