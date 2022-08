Carreño y Davidovich avanzan en el US Open; Bautista, Zapata, Sorribes y Párrizas se despiden

Pablo Carreño y Alejandro Davidovich dieron este lunes las primeras victorias de la ‘Armada’ española en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto ‘Grand Slam’ de la temporada, mientras que, por el contrario, se despidieron Roberto Bautista, Bernabé Zapata, Sara Sorribes y Nuria Párrizas.

El asturiano Carreño, duodécimo cabeza de serie y semifinalista en Nueva York en 2017 y 2020, tenía ante sí un engañoso estreno en Flushing Meadows ya que enfrente tenía al austriaco Dominic Thiem, campeón hace dos años, pero que intenta volver a su mejor nivel tras un calvario con una lesión de muñeca. Pero el de Gijón lo supo solventar pese a dejarse un set por el camino (7-5, 6-1, 5-7, 6-3).

Carreño, que llega animado al ‘grande’ estadounidense tras su título en el Masters 1.000 de Montreal, tuvo que batallar durante tres horas y 20 minutos con el tenista centroeuropeo, que comenzó dominando el duelo con un rápido ‘break’. El español logró recuperarlo en el octavo juego y luego aceleró para encadenar siete juegos seguidos que le hicieron pasar del 5-5 a ganar el primer parcial y dejar encarrilado el segundo.

Sin embargo, pese a la desventaja en el marcador y estar lejos del nivel que le llevó a instalarse en el ‘Top 8′ mundial, Thiem continuó dando ‘guerra’ y volvió a tener la iniciativa en el tercer parcial y aunque tuvo el golpe moral de perder su saque con 5-3 arriba, fue capaz de conseguir un tercera rotura para forzar un cuarto parcial. Ahí, Carreño, tras salvar una bola de ‘break’, apretó y selló con firmeza su pase a la segunda ronda poniendo fin también a una racha de ocho derrotas seguidas ante el austriaco.

Pero quien dio el primer triunfo de la ‘Armada’ en este US Open fue Alejandro Davidovich. El malagueño, que alcanzó los octavos de final en Flushing Meadows en 2020, empezó firme su andadura en el ‘grande’ neoyorquino y protagonizó la primera buena noticia del tenis nacional al batir en tres sets (6-3, 7-5, 6-3) al japonés Yoshihito Nishioka. Davidovich se mostró muy sólido ante el jugador japonés, frente al que conectó 48 golpes ganadores y ante el que únicamente sufrió en el segundo parcial, que se complicó tras desperdiciar sendas ventajas de 3-0 y 4-1 con saque. Su siguiente rival será el húngaro Marton Fucsovics.

En cambio, la primera mala noticia del día la dio Roberto Bautista, decimosexto cabeza de serie, que no pudo sacar adelante su estreno ante el estadounidense Jeffrey John Wolf, invitado por la organización y que se impuso por un triple 6-4. El castellonense alargó su mala racha este año en los ‘Grand Slams’ y tras caer en tercera ronda en Australia y en segunda en Wimbledon, además de no jugar por lesión en Roland Garros, cayó ante el americano, muy poderoso con su servicio (14 ‘aces’), que no cedió y con el que sólo perdió siete puntos cuando sacó con primeros.

El valenciano Bernabé Zapata tampoco superó la primera ronda al perder también con el estadounidense Tommy Paul, vigesimonoveno cabeza de serie, en un duro partido decidido en cinco sets (4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5) tras más de tres horas.

En el cuadro femenino, la granadina Nuria Párrizas también resultó eliminada en su debut al caer ante la húngara Dalma Galfi, que la derrotó en dos mangas (6-4, 6-3) en un duelo donde casi siempre fue a remolque y pagó su inestabilidad con el servicio, con cinco ‘breaks’ encajados. También se despidió del US Open Sara Sorribes, número 49 del ranking, que perdió ante la eslovaca Viktoria Kuzmova (número 109) por 6-3 y 6-4 en una hora y 55 minutos.