El increíble golpe de Nadal en carrera ante Fognini para desactivar una bomba (vídeo)

Nadal las tuvo de todos los colores en su partido de segunda ronda del US Open contra Fognini. Se vio perdido al principio. “Jugar peor era difícil. Durante una hora y media no he sido competitivo, pero es parte del juego y había que seguir positivo”, explicó después. Lo hizo, se recuperó y terminó el encuentro con golpes como este, uno de los mejores en lo que va de torneo:

Era el tercer set y el peor momento de Rafa ya había pasado. Sufrió mucho en el primero y en el segundo, pero ya dominaba en el tercero e hizo una rotura rápida, pero Fognini se la igualó. Así es el italiano, capaz de lo mejor y de lo peor. No tardó el manacorense en volver a mandar, y lo hizo con ese fantástico punto. Tuvo que estar a la defensiva todo el rato ante los empujones de su rival. La última defensa fue con un globo que se quedó corto. Fabio remató cruzado y Rafa sabía que la pelota iba a ir allí, por eso salió disparado y llegó para pasar al contraataque con un golpe de derecha espectacular, porque le venía una bomba y la desactivó con un tiro paralelo definitivo.

Recordó al golpe con el que finalizó el encuentro de primera ronda contra Hijikata, que también había comenzado del revés.

Rafa ha arrancado sus dos partidos en el US Open perdiendo el primer set, pero después siempre ha encontrado la manera de mejorarse y llevarse el encuentro. Ahora le espera un viejo conocido: Richard Gasquet, el francés que competía con él por ser el mejor cuando eran niños, pero después no ha habido color de profesionales. Ha hecho un gran carrera Gasquet (ganador de 15 títulos), pero Rafa es uno de los mejores de la historia de su deporte. En sus cara a cara hay un aplastante 17-0 para el español. En la actualidad, el jugador galo es el 91 del mundo.

Con este triunfo, Rafa es el primer jugador que se asegura la presencia en las Finales ATP de Turín, el conocido como Torneo de Maestros, que reúne a los mejores del año a final de curso. Es el gran título que le falta al español. Pero antes de eso tiene una cita con la historia en Nueva York, donde persigue su vigésimo tercer Grand Slam y poner más distancia con Djokovic, que suma 21, y Roger Federer, que tiene 20. Ninguno de los disputa este US Open.