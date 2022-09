Llevamos poco más de ocho meses de 2022 y el tenis español no ha dejado un solo mes de levantar un título de la ATP. De enero a septiembre siempre ha habido una victoria de “La Armada” en el circuito masculino. Y la más reciente ha llegado en Nueva York, en el último Grand Slam de la temporada con la victoria de Alcaraz ante Ruud en la final del US Open. Y no “sólo” son los títulos. España puede presumir de número uno del mundo con Carlitos, que además es el más joven de la historia. También tiene al 3, Nadal. Pero es que ambos son los dos mejores en la Carrera de Campeones, la clasificación que contabiliza la temporada en curso. Ambos tienen garantizada también la presencia en el Torneo de Maestros al final de la temporada.

Que España es la potencia mundial número uno del tenis no sólo lo certifican las imponentes temporadas de Alcaraz y Nadal. Es que el tenis español acumula 13 títulos individuales en lo que va de 2022. Ningún otro país se acerca a un registro semejante. El líder en el ranking es Alcaraz con cinco trofeos. Fue campeón en Río de Jainero, ganó su primer Masters 1.000 en Miami y levantó los títulos sobre la tierra batida de Barcelona y Madrid. El quinto ha llegado en la Arthur Ashe con su primer Grand Slam. Nadal sigue en este particular ranking al número uno del mundo. Rafa ha sumado esta temporada dos Majors, el Open de Australia y Roland Garros, con lo que ya acumula 22 en total. Además se impuso en Acapulco y también en Melbourne.

Tras los dos grandes referentes hay más. Roberto Bautista se llevó los torneos de Doha y Kitzbühel. Pedro Martínez estrenó su palmarés como profesional en Santiago de Chile; Albert Ramos fue el mejor en el torneo argentino de Córdoba y Pablo Carreño supo aprovechar su oportunidad para lograr su primer Masters 1.000 en Montreal.

Según el departamento estadístico de la ATP, el tenis español acumula un total de 443 títulos. El primero en la Era Open lo logró Manolo Santana y el último ha sido el US Open de Alcaraz. Nadal tiene más que nadie con 92 títulos y hay un total de 49 jugadores que saben lo que es ser campeones en algún torneo ATP al menos una vez. Pedro Martínez ha sido el último en añadirse a esta prestigiosa lista.