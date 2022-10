Así es Rachel Stuhlmann, la tenista más sexy del mundo que ama a Rafa Nadal

La ex profesional de golf Paige Spirinac fue nombrada el pasado mes de junio como la la ‘Mujer Más Sexy del Mundo” según la revista Maxim. La deportista, que se convirtió en una de las grandes promesas del Golf en 2015 fue escogida por la publicación para encabezar su lista ‘Hot 100′. Un galardón que la hizo convertirse en todo un referente para Rachel Stuhlmann, la influencer más sexy del tenis.

“¡Respeto mucho lo que Paige ha hecho por el deporte del golf. El tenis y el golf son muy parecidos así que por qué no intentarlo! Siento que Paige Spiranac me ha inspirado durante un tiempo!”, afirma mientras ve como sus seguidores en instagram suben como la espuma. Y no es para menos. Sus instantáneas en la pista y mostrando algo más que su raqueta no dejan indiferente a nadie.

Rachel cuenta más de 177.000 seguidores en Instagram y sus “likes” se cuentan por cientos. Pero ¿Quién es Rachel Stuhlmann?

Stuhlmann, fue tenista en la Universidad de Missouri, pasó a ser periodista y ahora escribe para el blog Top Court, un sitio web dedicado al deporte de la raqueta. “¡Me encantaba ser atleta! Jugar al tenis universitario me enseñó muchas cualidades: gestión del tiempo, ética de trabajo y resiliencia. Era súper disciplinada con mi entrenamiento y rutinas de ejercicios, y una vez que terminé de jugar en la universidad, transfirí eso a mi carrera profesional. Ahora, en lugar de prepararme y entrenar para grandes partidos de tenis, me concentro en todo lo que está pasando en mi vida profesional y en cómo puedo presentarme mejor para todo el trabajo que hago dentro del deporte “, confesaba en una reciente entrevista.

“Amo a Rafa desde pequeña”

Al ser pregunta por sus ídolos, Rachel lo tiene claro. “He amado a Rafael Nadal desde que era pequeña, cuando era niña incluso tenía un póster de él en mi pared! Es la definición principal de un deportista y campeón” subraya.

Tampoco escatima elogios hacia otras figuras. “Andrey Rublev siempre fue una de mis entrevistas favoritas. ¡Es honesto, humilde y un tipo tan simpático! También me encanta su estilo de juego: su golpe de derecha es increíble. ¡Reilly Opelka es un buen amigo mío! Me encanta cómo tiene su propio estilo y pasatiempos fuera del tenis, como el arte y la moda. ¡También es el tipo más dulce! Y todo el mundo ama a Ons Jabeur: ¡es una de las jugadoras más simpáticas y divertidas del circuito!”, comenta.

Rachel trabajó en el US Open el mes pasado, entrevistando a varios jugadores y llamó la atención por sus impresionantes modelitos. Aún le queda mucho camino por recorrer hasta lograr los 3,6 millones de seguidores que Spiricnac tiene en Instagram, pero la belleza del tenis apunta maneras.