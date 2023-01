La empresa Kosmos, creada por el ex jugador del Barcelona Gerard Piqué, ya no organizará la Copa Davis después de no alcanzar un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF), según ha confirmado este organismo y ha constatado Efe de fuentes de la propia compañía.

Kosmos y la ITF no han podido alcanzar un acuerdo para la renegociación de un contrato inicialmente establecido durante veinticinco años. La decisión ha sido definitiva después de que las partes no lograran armonizar sus posturas en cuanto al FEE (fijo) de 40 millones por edición al que se había comprometido inicialmente la empresa de Piqué.

Kosmos ha establecido un formato innovador en la Copa Davis, con una sede única desde 2019, y un sistema de fase final. Las dos primeras fueron en Madrid y la última, la más reciente, el pasado noviembre, en Málaga.

“La ITF puede confirmar que su acuerdo con Kosmos ha terminado. La ITF se ha asegurado de que las contingencias financieras estén en su lugar y, como custodio de la competencia, operará las eliminatorias y finales de la temporada 2023 según lo programado, y la Final 8 tendrá lugar en Málaga, España”, indica el comunicado emitido por la Federación Internacional.

La ITF explica que negoció “un acuerdo sólido para el tenis en 2018. La asociación aumentó la participación, los premios en efectivo y el interés en la Copa Davis y produjo fondos para apoyar el desarrollo global de nuestro deporte”. “Además de centrarnos en ofrecer otra edición espectacular de la copa mundial masculina de tenis, nos centramos en el crecimiento futuro de la mayor competición internacional anual por equipos en el deporte”, concluye el comunicado de la Federación Internacional, que asumirá la responsabilidad de la organización del torneo ya este año.

Kosmos, inicialmente, se comprometió a organizar la Copa Davis durante veinticinco años a cambio de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, la tendencia negativa en los últimos años ha variado la perspectiva y la situación del acuerdo, señalaron a Efe fuentes de la empresa, que achaca a la pandemia y la crisis los intentos de actualizar el compromiso para mantener el acuerdo en unas condiciones más adecuadas a la situación actual.

La empresa de Piqué entendía que las cifras estaban ahora fuera de mercado y que el canon que recibe de las instituciones no satisface la inversión.