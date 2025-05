Alcaraz - Zeppieri, en directo hoy: primera ronda Roland Garros 2025, en vivo online

En un deporte como el tenis, donde la exigencia y el profesionalismo son innegociables para alcanzar la élite, la imagen que se proyecta hacia el exterior adquiere una relevancia casi tan grande como el rendimiento en pista. Por eso no ha pasado desapercibido que Rafa Nadal, leyenda viva del tenis español, haya salido públicamente a matizar, y criticar, el enfoque del documental recientemente estrenado sobre Carlos Alcaraz, la joven estrella que representa el presente y el futuro del tenis mundial.

Nadal, conocido por su prudencia y mesura a la hora de opinar en público, fue claro y directo al expresar su desacuerdo con la manera en que se ha retratado a Alcaraz en ese contenido audiovisual. En palabras del propio Nadal:

"Conociendo un poco a Carlos, creo que el documental no refleja su personalidad ni la forma en que vive su carrera. No aparece como un jugador de tenis que se entrena, sino como alguien que ama la fiesta, que necesita eso, que no es muy profesional. Y eso no es verdad"