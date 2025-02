Arrestado en Dubái un turista como acosador de Raducanu

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han arrestado a un turista que acosó a la tenista británica Emma Raducanu durante el torneo de Dubái, después de que la jugadora presentara una denuncia, aunque posteriormente la retiró.

"Las autoridades de Dubái han tomado medidas rápidas para hacer frente a un incidente en el que se vio implicada la tenista británica Emma Raducanu, en conformidad con los protocolos legales locales. Tras la denuncia de Raducanu, la policía de Dubái detuvo a un turista que se acercó a ella, le dejó una nota, le hizo una fotografía y tuvo un comportamiento que le causó angustia durante el Dubai Duty Free Tennis Championships", según la oficina de medios de Dubái.

Sin embargo, la oficina indicó en su cuenta oficial de X que "aunque Raducanu optó posteriormente por retirar los cargos, el individuo firmó un compromiso formal de mantener las distancias con ella y se le ha prohibido participar en futuros torneos".

Ayer, la asociación de jugadoras de tenis (WTA,en inglés) anunció la prohibición a ese hombre de asistir a cualquiera de sus torneos.

El lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva, según la WTA, que apuntó que ese mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes y fue posteriormente expulsado.

Durante ese partido, Raducanu se mostró muy afectada. Tras perder los dos primeros juegos, se acercó a la juez de silla para comentarle lo que sucedía y comenzó a llorar, y luego se colocó detrás de la silla hasta que el espectador fue desalojado de la cancha. Raducanu perdió ese partido ante la checa Karolina Muchova, por 7-6 (10/8) y 6-4.

No es el primer episodio de acoso que sufre. En 2022 ya vivió una situación similar y logró una orden de alejamiento de cinco años dictada contra Amrit Magar, de 35 años, que visitó su casa en Londres en tres ocasiones después de haber ganado el US Open. Magar, exrepartidor de Amazon, apareció en su vivienda para decorar un árbol de Navidad que dejó en el porche de la casa; en otra ocasión dejó una postal en la que dibujó el camino que hizo desde su casa hasta la de la tenista, recorriendo en total 23 millas, y la última vez se llevó una zapatilla que el padre de Raducanu se encontró en la puerta. También dejó un ramo de flores en la puerta con una nota: «No hace falta decirte nada, te mereces todo el amor». El condenado explicó que llevó a cabo estas acciones por «la fama que consiguió la tenista tras ganar el US Open» y que se llevó la zapatilla porque pensaba que era de la jugadora. Raducanu afirmó que la presencia de Magar hizo que se sintiera insegura y «asustada» en su propia casa.