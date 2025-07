Así queda el ranking ATP tras la final de Wimbledon: Alcaraz, más lejos de Sinner, pero hay pelea por el número uno

Carlos Alcaraz perdió esta vez contra Jannik Sinner en la final de Wimbledon. El italiano se “vengó” de la derrota de hace cinco semanas en Roland Garros, y levanta por primera vez la copa en el All England Club. Ya tiene tres de los cuatro Grand Slam, sólo le falta París.

Con la derrota, el tenista español está desde este lunes un poco más lejos del número uno que hace dos semanas. En realidad, también lo hubiera estado si se hubiera impuesto en la final, pero si se tiene una visión a largo plazo, los números no son tan negativos en este sentido. Alcaraz defendía título en el All England Club, por tanto lo único a lo que podía aspirar era a mantener los puntos con los que empezó: los 2.000 que logró el año pasado se le restan, porque le caducan (duran 52 semanas), y se le añaden los 1.300 logrados en 2025 como finalista: por tanto, son 700 menos. En el caso de Sinner, en 2024 llegó a los cuartos de final, así que los puntos que le caducan son 400. Al ser el campeón esta vez, le corresponden 2.000. Al hacer la operación le salen 1.600 más, por tanto pasa de los 10.430 con los que arrancó en Londres a los 12.030.

Teniendo en cuenta esto, la distancia actual con Alcaraz, que tiene 8.600 puntos, es de 3.430.

Así está el ranking ATP

1.Jannik Sinner (Italia): 12.030 puntos

2.Carlos Alcaraz (España): 8.600

3.Alexander Zverev (Alemania): 6.310

4.Taylor Fritz (EE UU): 5.035

5.Jack Draper (Gran Bretaña): 4.650

6.Novak Djokovic (Serbia): 4.130

7.Lorenzo Musetti (Italia): 3.350

8.Holger Rune (Dinamarca): 3.340

9.Ben Shelton (Estados Unidos): 3.330

10.Andrey Rublev (Rusia): 3.110

La diferencia es importante todavía, pero la pelea por el número uno del mundo está más viva que nunca en el último año. Sinner llegó a la cima del tenis en junio de 2024 y ahí sigue, 13 meses después. Sus resultados desde julio de 2024 hasta septiembre fueron casi inmejorables y le mantuvieron en el trono sin discusión. Lo ganó prácticamente todo, pero eso hace que la exigencia que tiene ahora sea máxima. Algo parecido a lo que ha tenido que superar estos últimos meses Alcaraz. El periodo más “agotador” para el español ha pasado ya, pues en 2024 también conquistó Roland Garros y Wimbledon, y ha salido “vivo” de ahí, incluso casi reforzado, pese a caer en el All England Club, porque también ha sido capaz de ganar en tierra torneos como Montecarlo y Roma; y en hierba, Queen's.

Sinner, la mitad de puntos por defender

Desde aquí hasta final de curso, Jannik debe hacer frente a la mitad de los puntos que tiene ahora: apenas podrá sumar en Canadá, Pekín y París. Esto es lo que logró y lo que defiende: Masters 1.000 de Canadá, perdió en cuartos, 200 puntos; Masters 1.000 de Cincinnati, campeón, 1.000; US Open, campeón, 2.000; Pekín, finalista, 330; Masters 1.000 de Shanghái, campeón, 1.000; París-Bercy, no participó, cero; Nitto ATP Finals, campeón ganando todos los encuentros, 1.500. El total son 6.030 puntos.

A Alcaraz históricamente le ha costado esta segunda mitad de la temporada, por mucho que en el US Open 2022 tocara la gloria, ganando su primer Grand Slam y convirtiéndose en el número uno del mundo más joven de la historia. Normalmente, llega saturado a este tramo. En ese mismo 2022, la exigencia, la locura, los compromisos de alcanzar la cima del tenis tan pronto, “ayudó” a que acabara lesionado y no pudo ir, por ejemplo, al Torneo de Maestros. En 2023 también flojeó y en 2024 pagó un poco el estrés que le supuso ganar Roland Garros, Wimbledon y ser plata en los Juegos Olímpicos de París. Fue más mental que físico. Ahora parece otro tenista. Físicamente es el mejor del circuito, y de cabeza ha dado un paso adelante para encontrar la regularidad que le faltaba. Es uno de los aspectos en los que más ha trabajado en su equipo, que intentaba inculcarle que la temporada dura once meses, prácticamente, y hay que estar preparado para ella.

La oportunidad de Carlos

Esto es lo que defiende Carlos de 2024: Masters 1.000 de Canadá, no participó, 0 puntos; Masters 1.000 de Cincinnati, derrota en segunda ronda ante Monfils, 10; US Open, derrota en segunda ronda ante Van de Zandschulp, 50; Pekín, campeón, derrotando en la final a Sinner, 500; Masters 1.000 de Shanghái, perdió en cuartos ante Machac, 200; París-Bercy, superado en octavos por Humbert, 100 ; y Nitto ATP Finals, eliminado en la fase de grupos con sólo un triunfo, 200. El total, por tanto, son 1.060 puntos, así que por delante tiene una autopista para poder sumar e ir reduciendo la distancia con Sinner, siempre que tenga la constancia que ha encontrado en estas últimas dos giras, la de tierra batida y la de hierba. Volver al número uno no es una utopía.

Respecto al resto del “top 10”, no hay muchos más cambios. La gran novedad es la caído de los puestos de privilegio, otra vez, de Daniil Medvedev, tras su derrota en primera ronda (en 2024 fue semifinalista en el All England Club). Su compatriota Rublev regresa a la selecta lista, como número diez. El estadounidense Shelton ocupa el puesto más alto de su carrera, el nueve.