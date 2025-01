La confesión de Alcaraz sobre su inspiración en Ilia Topuria

Carlos Alcaraz ya está listo para el Open de Australia. Antes del comienzo del torneo, el tenista murciano atendió a los periodistas y dejó algunas declaraciones en las que, entre otros aspectos, abordó lo importante que ha sido el luchador Ilia Topuria, a quien define como un personaje inspirador para él fuera del tenis.

Para el número tres del mundo, la entereza mental de Topuria es algo de lo que aprender: "Ese año que ha tenido y, sobre todo, su confianza. Al final nosotros siempre tenemos momentos de duda, momentos difíciles, y ver a Topuria con esa confianza antes de esa pelea, esa confianza en él mismo, me inspiró para no tener dudas, saber quién soy, saber lo que tengo e ir a por ello", explicaba Alcaraz.

Y, de hecho, esa inspiración le ha dado ya algunos resultados: "Esa confianza en ti mismo me hizo en algunos momentos venirme arriba, en eso sí me he inspirado en él", continúa el murciano.

Alcaraz, además, eligió la capacidad de restar de Andre Agassi como su habilidad favorita de toda la historia del tenis, y relató los progresos que ha hecho con el saque para llegar con más garantías a esta nueva temporada: "Creo que mi mayor problema con el saque es el ritmo, por eso hemos hecho algunos cambios con la intención de mejorarlo. Creo que este saque va a despejar dudas, cada vez me siento mejor con él", finalizó.