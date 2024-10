La curiosa propuesta de Toni Nadal para que el tenis no sea tan rápido

Toni Nadal está siendo comentarista en DAZN del Six Kings Slam, torneo de exhibición que se está disputando en Arabia. Para la cita se ha construido un pabellón, “The Venue” en tiempo récord, con capacidad para 8.000 espectadores. Se juega en pista dura y a cubierto, y en la primera jornada, en la que Sinner venció a Medvedev (6-0 y 6-3) y Alcaraz a Rune (6-4 y 6-2), se pudo comprobar que es rapidísima y por momentos costó ver demasiados intercambios.

En este sentido, el tío Toni opinó que su deporte cada vez tiende más a que todo sea demasiado rápido, con puntos cortos y sin que haya nada de táctica. Contra esto tiene una solución, que repitió: hacer las raquetas más pequeñas. Los jugadores son cada vez más altos y además eso ahora no choca con que se muevan de maravilla. Si a esa altura se le suma la longitud de la raqueta, los saques se hacen desde muy arriba, casi como si fuera un remate. “El tenis es el único deporte en el que se empieza con un 'penalti'”, afirmó Toni en la retransmisión. “Es como si en fútbol se empezara con un penalti o en baloncesto con tiros libres, y si se paran o se falla es cuando empieza el juego”, reflexionó. Para él, lo que quieren ver los espectadores son puntos largos, y justamente el tenis se dirige a lo contrario.

Pegar y no pensar

Es una pelea que el técnico que ganó 17 Grand Slams al lado de Nadal tiene desde hace tiempo. “Hay una tendencia en el tenis a que cada vez se pegue más fuerte, cada vez se piense menos, y eso es un problema", afirmó ya en el Open de Australia de 2015, hace casi diez años. “Salen, pegan un saque a 300 por hora y la primera pelota que viene también lo hace a 300...Y si la fallo, pues me voy al siguiente punto. Parece que es la lógica, lo que viene, que las nuevas generaciones son este tipo de jugador y no sé si es lo que quiere ver el espectador”, continuó. Ahí ya razonó su propuesta de hacer las raquetas más pequeñas: “En el golf, cuando los palos desprendían más potencia, impulsando la bola más lejos, alargaron los campos. En tenis no puedes alargar la pista, pero hay otra solución mucho más simple: si la raqueta fuera más pequeña, probablemente la cosa cambiaría", insistió. Para él, el tenis tiene que seguir siendo un deporte de habilidad, más que de físico.