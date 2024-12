Kyrgios confiesa que “odiaba” a Nadal

Nick Kyrgios está preparando su vuelta a las pistas en el torneo de Brisbane (29 de diciembre al 5 de enero ). Su último partido fue en junio de 2023. Tras un 2022 en el que alcanzó la final de Wimbledon, en la que no pudo con Djokovic, el polémico australiano no pudo darle continuidad por los problemas físicos, especialmente uno en una muñeca que le obligó a pasar por el quirófano y que a punto estuvo de costarle la retirada.

Pero se ha recuperado y volverá a jugar, por lo que en cierto sentido el espectáculo está garantizado. En lo que no ha cambiado en este tiempo el tenista de Canberra es en que no se corta a la hora de hacer declaraciones, aunque sean a contracorriente. Por ejemplo, más allá de sus numerosas salidas de tono en pista, fue uno de los jugadores que más defendió a Djokovic en 2022 cuando lo expulsaron de Australia por no estar vacunado contra el covid. Kyrgios ha mostrado muchas veces admiración por Rafa Nadal, pero en el podcast “Nothing Major”, en el que charló con John Isner, Jack Sock, Sam Querrey y Steve Johnson, confesó que en un primer momento jugar contra Nadal le provocaba una sensación incluso de odio. “No lo soportaba. Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo cuando lo veía caminar por ahí. Él era un tipo que siempre me motivó, si jugaba contra él, me esforzaba y trataba de jugar el mejor tenis posible. No sentí esa ira hacia Federer o Djokovic cuando jugué contra ellos", admitió

El motivo era precisamente lo que tiene el manacorense que hace que prácticamente todo el mundo lo admire: "Si jugaba con Rafa, todos lo idolatraban, decían que es muy trabajador, que es esto y aquello, y yo pensaba: 'No soporto a este tipo'. Quería mostrar a la gente que uno puede divertirse, estar tranquilo y ganar también de esa manera”.

Kyrgios, después, tuvo bonitas palabras hacia el balear, al admitir no cree que se vuelva a ver a nadie tan dominador en tierra batida como ha sido Rafa.

El australiano consiguió ganar a Nadal en tres de sus nueve partidos. Lo sorprendió en Wimbledon 2014, cuando tenía 19 años; en Cincinnatti en 2017 y en Acapulco en 2019. Los seis triunfos de Rafa fueron en Roma (2016), Madrid (2017), Pekín (2017), Wimbledon (2019), Open de Australia (2020) e Indian Wells (2022). Frustrada quedó su semifinal de Wimbledon 2022: el español no pudo disputarla por una lesión abdominal.