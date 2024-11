La última rajada de Kyrgios contra Swiatek tras su positivo

El mundo del tenis ha sido sacudido nuevamente por un escándalo de dopaje con Iga Swiatek como protagonista. Aunque Nick Kyrgios acaparó la atención de fanáticos, jugadores y medios. El australiano, conocido por su estilo sin pelos en la lengua, no dudó en expresar su indignación tras conocerse el positivo por dopaje. Kyrgios no solo criticó a la polaca, sino que lanzó duras acusaciones contra el sistema de control antidopaje del tenis, señalando que la corrupción y la falta de responsabilidad están socavando la integridad del deporte.

Las palabras de Kyrgios fueron claras y directas. En sus declaraciones, el australiano afirmó que el tenis profesional atraviesa una grave crisis de credibilidad debido a la tolerancia con el dopaje y las excusas que los jugadores pueden ofrecer ante estos casos. En concreto, se mostró particularmente crítico con la postura de Iga Świątek, quien en su defensa alegó que desconocía la sustancia prohibida que había ingerido.

"El tenis está podrido. No puedes ser un jugador profesional de élite y decir que no sabes lo que estás tomando. Eso no es una excusa válida", afirmó Kyrgios en sus redes sociales. Para el australiano, la responsabilidad recae no solo sobre los jugadores, sino también sobre los organismos encargados del control antidopaje, como la ITIA (International Tennis Integrity Agency), a los que acusó de ser cómplices de la falta de control en el deporte.

Kyrgios ha sido un defensor a ultranza de la integridad en el tenis, y su postura frente a los casos de dopaje ha sido siempre tajante. En esta ocasión, no dudó en apuntar directamente a la "excusa" de no saber lo que se está tomando, algo que, según él, no tiene cabida en el deporte profesional. "Los jugadores deben estar completamente informados sobre lo que consumen. Es parte de su trabajo, de su responsabilidad. No podemos permitirnos seguir tolerando que alguien diga que no sabía que estaba tomando algo prohibido", dijo.

El australiano también recordó que los profesionales tienen acceso a equipos médicos altamente capacitados y a recursos para garantizar que sus suplementos y medicamentos no contengan sustancias dopantes. Según Kyrgios, el argumento de "desconocimiento" no es una justificación válida para aquellos que se encuentran en la élite del tenis mundial.

El caso de Świątek, que aún se encuentra en investigación, ha abierto un nuevo debate sobre las políticas antidopaje en el tenis. Las palabras de Kyrgios, que mezclan indignación y frustración, invitan a reflexionar sobre la necesidad de un sistema más riguroso y transparente en el control de sustancias.