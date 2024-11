La renacida Paula Badosa lidera desde hoy a España en la Billie Jean King Cup

Paula Badosa está a punto de acabar un año de muchas emociones para ella, en el que ha sabido lo que es descender a los infiernos por las lesiones, por un dolor en la espalda que incluso la llevó a plantearse la retirada del tenis. Bajó al puesto 140 del mundo y desde ahí comenzó una remontada en la segunda parte del curso para regresar a las primeras posiciones. Ahora es la undécima del ranking y está de nuevo con confianza y convencimiento, dispuesta a afrontar el reto de liderar a España en las Finales de la Billie Jean King Cup, que se disputan en el Martín Carpena de Málaga desde hoy hasta el 20 de noviembre. «Me gusta poder ser la líder y poder tirar del equipo. De hecho, me motiva, me gusta ese tipo de presión, me gusta esa responsabilidad. Es algo de lo que estoy ya mentalizada y esperando que llegue el momento», afirmó la catalana en una entrevista con Efe. «Nunca he jugado la Billie Jean King Cup en casa. El año pasado no pude. Y es algo que me quedó ahí, una espina que tengo clavada; y encima tengo la oportunidad de poder medirme contra una de las mejores del mundo, que es Iga Swiatek y la verdad que estoy deseando poder jugar ese partido», ha asegurado en la conferencia de prensa previa al España-Polonia de octavos de final, que se disputa hoy a partir de las 17:00 (Movistar+).

Bonitas palabras de Swiatek a Badosa

En 2023, a estas alturas, estaba lidiando con sus problemas físicos (en agosto paró de competir). Ahora, decidió poner punto y final a la temporada WTA hace un par de semanas para centrarse en la Billie Jean King Cup. Hasta las rivales se alegran de su «regreso»: «Paula tiene el tenis y la motivación para volver a lo más alto. Estuve pendiente de si sería capaz de volver tras sus lesiones y estoy súper feliz de verle jugar a su nivel. Es una muy buena persona y espero que, con su determinación, logre volver a su nivel», afirmó Swiatek. La polaca no estaba en la primera lista de su selección, que solo estaba formada por cuatro jugadoras. Faltaba un hueco esperando su decisión y no ha faltado, aunque la temporada se le ha hecho un poco larga. Después de mandar en la primera parte y volver a conquistar Roland Garros, en Wimbledon no pasó de la tercera ronda y en el US Open, de cuartos. Después de dos años seguidos en los que ha acabado como número uno del mundo, esta vez lo hará la bielorrusa Sabalenka.

La elección de Anabel Medina, la capitana

Este será el duelo entre números uno (se han enfrentado dos veces, con un triunfo para cada una, en el lejano 2021), pero la Billie Jean King Cup, como dice la propia Badosa, es «una competición totalmente diferente» en la que «lo más importante» es cómo están «como equipo, la energía». «Cómo nos llevamos y eso está siendo muy positivo», desveló. «Es una eliminatoria muy dura porque tienen a Swiatek y otras dos jugadoras que vienen en muy buena forma tras una gira asiática con buenos resultados. Pero España es también un rival difícil y, sobre todo, con el factor de que estemos jugando en casa», opinó la capitana, Anabel Medina, que tiene que decidir quién juega el otro punto de individuales, entre la experiencia de Sara Sorribes y la pujanza de Jessica Bouzas, la segunda española con mejor ranking: es la 55 del mundo, con 22 años.

Alguna de ellas tendrá que hacer frente a Magdalena Frech, número 24 del ranking y que está en su mejor momento tras conquistar en septiembre el primer título de su carrera, en Guadalajara. La tercera jugadora importante de Polonia es Magda Linette, número 34 de la clasificación WTA. Todos los partidos serán complicados y con el formato de los últimos años (dos individuales y un dobles) el partido por parejas suele tomar todavía más peso, ya que es habitual que decida al ganador. En esta especialidad, España notará la baja de Cristina Bucsa, por lo que se rompe el dúo que forma con Sara Sorribes, campeonas del Mutua Madrid Open y flamantes medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París. El puesto de Bucsa lo ocupó Marina Bassols y el equipo lo completa Nuria Párrizas.

Calendario y horarios Billie Jean King Cup 2024

OCTAVOS

1. Alemania-G.Bretaña (15 noviembre, 17:00)

2. Eslovaquia-EE UU (mañana, 17:00)

3. España-Polonia (hoy, 17:00)

4. Japón-Rumanía (mañana, 10:00).

CUARTOS

A. Canadá-Ganador 1 (17 noviembre, 17:00)

B. Australia-Ganador 2 (17 noviembre, 10:00)

C. R. Checa-Ganador 3 (16 noviembre 17:00)

D. Italia-Ganador 4 (16 noviembre, 10:00).

SEMIFINALES

Ganador A-Ganador B (19 noviembre, 12:00)

Ganador C-Ganador D (18 nociembre, 17:00)

FINAL

(20 noviembre, 17:00)