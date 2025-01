El secreto de Djokovic más allá de su revés y su cabeza es... el vídeo análisis

Novak Djokovic es el tenista que lidera las listas de prácticamente los mejores registros de la historia del tenis: es el que más Grand Slams ha ganado (24), el que más Masters 1.000 (40), además el único que ha levantado al menos una vez todos ellos; el que más Copas de Maestros tiene (7), el que más semanas ha estado como número uno (428)... Y así. Los números están de su parte y precisamente los números, en otro sentido, han sido una parte importante para conseguirlo.

El análisis de los datos

De Djokovic se destaca siempre su fantástico revés a dos manos, la capacidad para servir bien en los momentos clave o su mentalidad, pues cuando los puntos son calientes es cuando normalmente saca su mejor tenis; pero él mismo, después de derrotar a Monfils en los octavos de final del ATP 250 de Brisbane, aseguró que hay otro elemento más que añadir a ello, ya que es un fanático de la estadística y del estudio de los rivales a través del vídeo. No es sólo talento y trabajo, en el sentido físico, lo que lleva a la cima. Es una herramienta más que con el paso de los años se ha mejorado y que él utiliza. “Depende mucho de cada persona. Formamos parte de un deporte individual, cada uno de nosotros es distinto y se prepara de una manera distinta para cada partido. Algunos prefieren recibir poca información y seguir su instinto, sus automatismos, sentir a su rival en la pista; otros prefieren zambullirse dentro de los detalles. Yo formo parte del segundo grupo. Me encantan las estadísticas, en especial el vídeo análisis. Soy alguien muy visual. Me gusta identificar los patrones de juego de mi próximo rival. He dedicado mucho tiempo y dinero a lo largo de mi carrera a eso, junto con los miembros de mi equipo”, reconoció, en palabras recogidas por la web especializada www.puntodebreak.com

“La clave es ver cómo transfieres eso a tu tenis dentro de pista, ¿no? Todo el mundo puede ver y leer estadísticas, pero, ¿cómo las implementas para que funcionen para ti de manera eficiente? Una vez dentro del torneo, me gusta que las cosas se mantengan en el plano conceptual, para saber con precisión qué debo hacer o qué va a hacer mi rival; eso sí, me gusta que sea algo más sencillo si lo comparamos a las semanas previas a los torneos, donde sí que me gusta deconstruir mi juego, el juego de mis rivales y buscar las sutilezas que me ayudan a ser mejor”, completó su explicación.

Adelantarse al rival

Tras esa sensación que hay a veces de que “lee” la mente del rival y sabe hacia dónde va a tirar antes de que lo haga, de que se adelanta a la jugada, hay mucho estudio, además de experiencia e intuición. También en los restos. Para muchos, Djokovic es el mejor restador de la historia. El error es pensar que se trata de la capacidad de reacción. “Esta viene vinculada mucho al desarrollo y la maduración del sistema nervioso y a partir de los 10-12 años queda cerrado”, explicaba en este periódico Manuel Moya, que fue preparador físico de tenistas como Nicolás Almagro o Rubén Ramírez Hidalgo. “Lo que se mejora es el tiempo de respuesta a partir de la lectura de preíndices. Los buenos, son capaces de leer la posición del cuerpo del contrario, de la raqueta, la altura de la bola... para saber dónde va a tirar, y se mueven antes, en la dirección apropiada y con el gesto más adaptado para conseguir ventaja. Los grandes restadores lo que tienen es mucha facilidad para adelantar la respuesta. De antemano, tienen una visión muy rápida de cómo va a ir el gesto y dónde aproximadamente va a ir la bola. Esto es lo que se llama entrenamientos de preíndices, es decir, toma de decisiones rápidas. Esto sí que se puede entrenar, lo que hace que se acorte el tiempo de respuesta, porque se anticipan esas respuestas”, añade Moya.

Djokovic juega hoy a las 11:00 horas de España los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane contra el estadounidense Opelka. Los otros tres semifinalistas ya están decididos: Perricard, el sacador del momento, que pudo con Mensik: 7-5 y 7-6 (7/5) y que puede ser el próximo rival de Novak; Dimitrov, que derrotó a Thompson por 6-1, 2-1 y retirada; y Lehecka, que superó a Jarry por un doble 6-4.