La sincera declaración de Alcaraz sobre el torneo Six Kings Slam de Arabia y el dinero

El torneo de exhibición Six Kings Slam de tenis, disputado en Riad, en Arabia Saudí, dio que hablar tanto por el lugar en el que se jugó como por la contradicción de algunos tenistas de quejarse del calendario, pero ir a esa cita sin puntos en juego.

Lo que sí había era un premio económico impresionante, el más importante en la historia del tenis. Lo jugaron Nadal, Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev y Rune y sólo por participar eran 1,4 millones de euros. El vencedor fue el actual número uno del mundo, que se embolsó 5,5 millones de euros, casi el doble que el ganador de Wimbledon, por ejemplo. Sinner, que está ahora disputando el Masters 1.000 de París Bercy, fue preguntado por ello, y su respuesta fue la siguiente.

“No juego por dinero. Claro que es un gran premio y todo eso, pero fui allí porque estaban los seis mejores jugadores el mundo, puedes probarte contra ellos, fue también un gran evento, para mí era la primera vez en Riad. Al ganar lo que pensé es que había jugado de la manera correcta y eso puede ayudarme a seguir mejorando para el futuro. Por supuesto que el dinero es importante, pero no tanto. Vivo una buena vida también sin este dinero, creo que es más importante la salud, rodearme de la buena gente, de la familia. El dinero es un extra”, dijo el italiano.

Alcaraz perdió la final del Six Kings Slam contra Sinner, y también fue cuestionado por ese torneo. “Bueno, quiero decir, si digo que fui allí sólo por diversión o para jugar y me olvidé del dinero, mentiré. Eso es obvio... Quiero decir, todas las personas trabajan por eso también. Así es la vida. Me encanta jugar al tenis, la mayor parte del tiempo no pienso en el dinero. Juego por amor o por diversión. Pero tienes que ser realista. Tienes que pensar que quieres ganar dinero. En Arabia era el premio monetario más alto de la historia, así que fue una buena motivación, al menos para mí”, confesó el murciano.

La opinión de Nadal

Nadal, que además es embajador del tenis en Arabia Saudí, también entró en el asunto, en la gran entrevista que concedió en Riad al diario “As”. “Entiendo la controversia”, dijo primero. Y también pasó a explicarse: “¿Me pagan por venir aquí? Sí. Pero no hay que perder la perspectiva. ¿Vienes aquí y qué crees, que haces un bien o que haces un mal? Porque el único problema al final es que cobras por ello. Porque, realmente, viniendo aquí, ayudas al país. Y los que hablan de una manera tan drástica en contra del país, muy bien. Entonces, ¿qué quieres, que sigan estando mal, que sigan teniendo el país encerrado, con más desigualdad? Al final, nosotros, viniendo aquí, hacemos que haya eventos y que vengan turistas, cosa que no pasaba cuatro o cinco años atrás. No nos engañemos, la gente lo llama 'sportwashing' y claro que tiene una parte de eso, pero la otra parte es que realmente gracias a todo eso las personas que han estado encerradas en este país y no han sido capaces de ver un mundo diferente, gracias a todos los turistas que están viniendo, a todos los eventos que se están haciendo aquí durante todo el año, ven otro mundo, otras culturas, y tienen la capacidad de avanzar realmente. Con lo cual, yo no tengo ni la más mínima duda de que la gente que viene a hacer eventos aquí, de cualquier ámbito, hacen un bien al país”, insistió.