Se buscan cuatro “maestros” en París-Bercy para acompañar a Sinner, Alcaraz Zverev y Medvedev

La semana pasada se cerró con los triunfos de Jack Draper en el ATP 500 de Viena y del joven Perricard, que sumó 109 saques directos en cinco partidos y sirve a 230 kilómetros por hora como si nada, en el de Basilea. También sirvió para ir ajustando el camino a Turín, donde del 10 al 17 de noviembre se disputan las ATP Finals, el tradicional Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores tenistas del curso y que todavía, a falta de apenas tres citas, busca a cuatro de sus integrantes.

Lo más importante de lo que queda es París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada (desde hoy hasta el 3 de noviembre), en el que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a la acción, y donde el campeón, Novak Djokovic, se ha ausentado y no participará. El español y el italiano son dos de los tenistas que ya se han clasificado entre los ocho mejores. Los otros dos son Alexander Zverev y Daniil Medvedev, pero falta la mitad. La clasificación que determina quién está en Turín se llama Race (distinta a la de la ATP, la clasificación mundial) y mide los resultados del año puro y duro. Los siete mejores van al Torneo de Maestros. La octava plaza se guarda por si hay un ganador de Grand Slam en el año que está entre las posiciones ocho y 20, pero como no es el caso (los cuatro torneos más importantes se los han repartido entre Alcaraz [Roland Garros y Wimbledon] y Sinner [Open de Australia y US Open]), el octavo también se decide por ranking.

La duda de Djokovic

La pelea está muy apretada por esas cuatro posiciones. El que mejor lo tiene es Taylor Fritz, con 4.300 puntos, y que ya jugó el exclusivo torneo en 2022 (en 2023 fue reserva). El estadounidense llegó este curso a su primera final de un “Grande”, el US Open. Después está Djokovic con 3.910 puntos y con la dificultad añadida de que no va a jugar en París. Sobre Turín no ha dicho nada, pero es posible que no acuda ni quedando entre los ocho primeros. Es un año extraño para la leyenda serbia, pues no ha conquistado ni un título ATP, pero sí el tan deseado oro olímpico en París. Séptimo es Casper Ruud, con 3.855 puntos. El noruego fue maestro en 2021 y en 2022, donde además llegó hasta la final. Octavo es Andrei Rublev, con 3.720, otro habitual de ese último torneo del año, pues lo disputa desde 2019 sin fallo. Con opciones están De Miñaur, con 3.555 puntos, Dimitrov con 3.160, Tommy Paul con 3.145 y Tsitsipas con 2.975.

En cuanto a enfrentamientos directos entre los implicados, De Miñaur y Fritz se podrían ver en octavos, y los cuartos serían supuestamente contra Sinner; Rublev con Tsitsipas también en octavos, mientras que sus cuartos serían con Zverev, por el mismo lado del cuadro que el número uno. Y por la parte de Alcaraz, Ruud y Tommy Paul en octavos, para encontrarse teóricamente después con el español. Dimitrov se las vería con Medvedev en cuartos.

En París-Bercy se reparten los siguientes puntos: 50 por la segunda ronda, 100 por los octavos, 200 por los cuartos, 400 por las semifinales, 650 por la final y 1.000 para el campeón. Después de la capital de Francia, todavía quedarían otros dos torneos ATP 250, en Belgrado (están apuntados De Miñaur y Tommy Paul) y Metz (lo jugará, en principio, Ruud), donde algún tenista podría apurar sus opciones. Sólo se cuentan los 19 mejores resultados del año.

Respecto a Alcaraz y Sinner, están ante un terreno todavía por conquistar. El pelirrojo italiano tiene como mejor resultado los octavos de 2023, cuando decidió retirarse, enfadado por el horario que le habían puesto al acabar la jornada anterior de madrugada. El murciano tiene su límite en los cuartos de 2022. En 2023 no pasó del estreno, que para él es la segunda ronda, por la primera no la disputa por ranking.