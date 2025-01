El último secreto de Djokovic: este es el artilugio que usa para mejorar el metabolismo y reducir la inflamación

Novak Djokovic no deja de sorprender a sus seguidores. Si hace unos días revelaba que fue envenado en Australia tras ser retenido por no vacunarse contra el Covid, ahora ha mostrado el último secreto detrás de su éxito en la cancha. Y no se trata de sus nuevo entrenador Andy Murray.

Djokovic ha mostrado el "disco de energía" que le ayuda a mantenerse en óptimas condiciones, luchando contra problemas estomacales e inflamación antes de un partido.

El serbio, de 37 años -que se encuentra disputando el Abierto de Australia- tiene un arma secreta que lo ayuda a afrontar los torneos. El número siete del mundo ha desvelado que utiliza un pequeño "disco energético" para ayudar a su recuperación y preparación, así como para seguir adelante cuando tiene problemas estomacales.

Al explicar esta inusual moda de salud , Djokovic dijo: "Es un disco energético que crea un campo electromagnético a su alrededor y el secreto está en este patrón. Cuando lo colocas en una determinada parte de tu cuerpo actúa sobre ella mejorándola. Por ejemplo, si tienes problemas de estómago, que es lo que tengo a menudo cuando estoy nervioso, estresado antes del partido o tengo problemas de indigestión, eso crea calor. A partir de entonces comienza a mejorar las funciones metabólicas o reduce la inflamación en ciertas partes del cuerpo”.

Creado por un médico serbio

Djokovic continuó explicando que tiene el disco verde hecho especialmente para él y que siempre lo lleva consigo a todas partes. "Un médico que conozco en Serbia , que también es ingeniero, creó este disco para mí y tengo un montón de ellos y los llevo a todas partes", relató.

“Cuando vuelo en avión, lo pongo en la cabeza o en algún lugar y reduce el estrés. No debo tenerlo en el cuerpo durante demasiado tiempo, así que en unos 20 o 30 minutos hace efecto”, asegura.

Los fans han enloquecido con las afirmaciones de Djokovic sobre lo que a primera vista parece un frisbee de plástico. Pero, lo cierto, es que el uso de extrañas técnicas no es algo nuevo para el tenista. En 2023, Djokovic se colocó un pequeño dispositivo similar a una moneda en el pecho durante un partido de Roland Garros.

Posteriormente explicó que se trataba de un dispositivo nanotecnológico portátil que combina la acupuntura con la terapia de luz.