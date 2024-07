Tensión con dos aficionados de Israel en los JJOO increpando a un joven de Brasil: "No hables de política".

Los Juegos Olímpicos están siendo testigos de un sinfín de polémicas. Ya no solo por la inauguración que tantas críticas recibió, sino también por pequeñas anécdotas que están dejando al deporte en un segundo plano.

El conflicto bélico que existe con Israel en Palestina es uno de los temas que más ruido hace, pero no se les prohibió competir como sí sucedió con la delegación rusa, a la que no se le permite competir por la guerra contra Ucrania.

Todo ocurrió en la competición de fútbol. Un aficionado brasileño se encontraba disfrutando del encuentro entre Mali e Israel cuando fue preguntado por un periodista que se encontraba en los aledaños. "Está siendo un buen partido. Al principio, Israel estuvo mejor, pero ahora Mali les está destruyendo", comenzó diciendo.

"Israel no es malo, pero creo que Mali los va a destruir", estaba diciendo el joven sobre el partido, que finalmente se saldó 1-1. "En ese momento, dos aficionados de Israel entraron en escena. El hombre empezó a señalar la bufanda de su país mientras le increpaba al brasileño, exigiéndole que no hablase de política. "Sólo estoy hablando de fútbol", aclaro el joven, pero el hombre no cesó de molestar durante la entrevista", afirman medios locales que lo presenciaron.

El aficionado brasileño comenzó a gritar '¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Esto no gustó nada al israelí ni a su acompañante, que enfurecidos comenzaron a señalar al joven mientras le chillaban en inglés 'que te jodan, que te jodan'.