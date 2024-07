La comentada rajada de Djokovic sobre su mala relación con Nadal: "Tal vez en un futuro..."

Novak Djokovic se hacía con el triunfo ante Rafael Nadal en el encuentro de segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un marcador de 6-1 y 6-4 en 1 hora y 45 minutos. El español se lleva un duro golpe, aunque el sueño de la remontada aparecía en el segundo parcial después de encontrar un gran nivel de su tenis con el que dañar al serbio. Ahora es Nole quien finalmente avanza y ya espera rival del Koepfer-Arnaldi.

Sin embargo, el español puede presumir de haberse llevado el premio de un público que se rindió ante él en pleno. De hecho, la grada no dudó en abuchear al serbio tras un feo gesto al llevarse la mano a la oreja mientras se escuchaban los gritos de apoyo a Rafa.

Pero la polémica no ha quedado ahí. Tal vez enfadado por los abucheos, el tenista no se ha cortado a la hora de hablar de su relación con el español en un medio serbio. Y es un secreto a voces que ambos deportistas jamás han congeniado de la mejor manera fuera de una cancha, probablemente por la brutal competitividad generada a lo largo de los años.

"Siempre ha sido difícil"

"No hay hermandad alguna, somos rivales y compañeros. Siempre ha sido difícil acercarnos el uno al otro, porque a este nivel puedes dar mucha información que luego se puede volver en tu contra en la pista", reveló el balcánico en declaraciones al medio Sportklub.

No obstante, el dueño de 98 títulos, quien superó por 31ª ocasión al zurdo manacorí,destacó que anhela con una conexión más cercana: "Llevamos mucho tiempo compartiendo una parte de nuestras vidas, la verdad es que me gustaría que nuestra relación mejore en el futuro. Ambos somos muy familiares y nuestra vida cambiará, quizás podamos compartir más cosas".

"Seguimos adelante, veremos si habrá más partidos en grandes torneos. Ninguna rivalidad en el tenis tiene 60 partidos. Duelos épicos, las finales de Grand Slam más largas de la historia. No sé cómo se siente, pero le deseo todo lo mejor", sentenció el último finalista de Wimbledon, que ahora se enfrentará al alemán Dominik Koepfer.

Una amistad imposible

Esta no es la primera vez que el serbio lanza un dardo a Nadal. En 2023 tras conquistar por séptima vez el Masters 1.000 de París mandó un claro mensaje al español. “Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a ciertas personas. Yo no finjo como otros y digo que los récords no son mi objetivo para luego comportarme de manera diferente… Yo siempre trato de estar en línea con lo que creo", afirmó.

En una entrevista n Corriere della Sera también se sinceró sobre su difícil relación con el tenista español:. “Es sólo un año mayor que yo, los dos somos Géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible”, añadió.