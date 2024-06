Terremoto en el Barça: Laporta fulmina a todos los entrenadores salvo a uno

El Barça sufrirá las consecuciones de una mala temporada. Tan solo uno de los seis entrenadores que están al mando de los seis equipos profesionales seguirá ejerciendo su cargo el año que viene: Carlos Ortega del balonmano. El adiós principal es el de Xavi Hernández al frente del primer equipo de fútbol masculino. El entrenador de fútbol sala Jesús Velasco no quiso renovar su contrato y finalizarsu etapa como blaugrana.

Tampoco lo hará Edu Castro, a quien el club ha decidido no renovarle su contrato como entrenador de hockey patines después de 19 años vinculado al club. Jonatan Giráldez tampoco seguirá al frente del equipo que ha hecho historia alzando un póker de títulos y revalidando la Champions League. El gallego pondrá rumbo a los Estados Unidos para iniciar una nueva etapa en los banquillos.

El siguiente puede ser Roger Grimau después de que el equipo de baloncesto no pudiese forzar el cuarto partido y caer en los tres enfrentamientos de las semifinales del 'play-off' de la Liga Endesa ante el Real Madrid; así como quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga.

"No todo ha sido el entrenador. Algunos jugadores no han estado a la altura. Nadie ha estado a la altura. Nosotros tampoco. Hemos cometido errores. No te puedo responder si Grimau seguirá o no, pero cambios habrá. Hay que felicitar al Madrid, nos ha ganado 3-0, pero una cosa no quita la otra. Hay que jugar mucho mejor que ellos para ganarles. Ellos saben jugar estos partidos, lo han aprovechado y han estado muy acertados", concluyó Navarro sobre esto.

Laporta no se pronunció respecto a todos estos cambios, pero Sport anuncia que sí hablará públicamente para dar explicaciones de lo sucedido.