La gran rajada de Juan Carlos Navarro contra los jugadores del Barça

El manager del Barça, Juan Carlos Navarro, quiso comparecer ante los medios tras la eliminación del conjunto blaugrana por un claro 3-0 ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa. Además, puso en duda la continuidad del entrenador, Roger Grimau, al que resta aún una temporada más de contrato (finaliza en junio de 2025). El máximo responsable deportivo de la sección también apuntó a la plantilla.

“Estos días haremos una reflexión todos juntos. Era una temporada de transición, con muchos cambios, pero aun así no hemos estado a la altura. Hay que hacer cambios porque no hemos llegado a los objetivos. Era una apuesta, un cambio radical, y no ha salido bien. Ahora hay que pensar en el futuro”, dijo Navarro.

"No todo ha sido el entrenador. Algunos jugadores no han estado a la altura. Nadie ha estado a la altura. Nosotros tampoco. Hemos cometido errores. No te puedo responder si Grimau seguirá o no, pero cambios habrá”.

Uno de ellos, seguro, el de Kalinic, que se quedó sin jugar el último partido. Quizás también Jokubaitis, otro inédito en el tercer partido: “Ya lo dije en diciembre. No me han gustado algunas actitudes de algunos jugadores. Kalinic llevaba un tiempo sin estar bien. Ha sido una decisión técnica. No será una revolución de la plantilla, pero retoques sí habrá. Dos o tres piezas pueden ser muy importantes", aseguró.

"Hay que felicitar al Madrid, nos ha ganado 3-0, pero una cosa no quita la otra. Hay que jugar mucho mejor que ellos para ganarles. Ellos saben jugar estos partidos, lo han aprovechado y han estado muy acertados", concluyó.

"Estoy fundido por todo el trabajo realizado por todos, pero no ha salido bien. Era una apuesta, un cambio radical, con un presupuesto más bajo (que el de la temporada pasada), un entrenador nuevo y no ha salido bien. Se tiene que pensar en el futuro", afirmó el máximo responsable.