Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona, aseguró ue el capítulo sobre el posible regreso de Neymar a la entidad azulgrana está aparcado y que el Barça espera a que “pasen cosas”.

“Estaba feliz aquí. El capítulo lo dejamos, esperamos a que pasen cosas. Ahora estamos compitiendo, LaLiga ya ha arrancado y es un capítulo que no toca”, aseguró Cardoner, quien encabezó la delegación azulgrana tras la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña.

El vicepresidente recordó que la entidad azulgrana participa en este homenaje desde hace un siglo y considera que el Barça “tiene que estar presente” en actos “de país” como este en el que “se conmemoran situaciones históricas”.

“¿Por qué no viene Messi? : “No sé, esto se lo tenéis que preguntar a él. Tenemos una representación con Piqué y el resto de capitanes que no hacen ningún demérito a la institución. Desconozco por qué no ha venido pero posiblemente venga un año”, ha asegurado. “Tenemos socios por todo el mundo y no querría obligar a nadie, pero es una jornada para todos, con independencia de las ideas personales”, aseguró.

Preguntado sobre la cláusula en el contrato de Messi que permite al argentino desvincularse unilateralmente del Barça a partir del próximo 30 de junio, Cardoner comentó que desde el equipo directivo están “tranquilos”.

“Leo hará lo que crea más oportuno, pero su contrato es muy especial por ser quien es. Es una concesión que se le hace a Messi a otros jugadores que la merecen”

Messi, mientras, sigue sin recuperarse de su lesión y no va a estar disponible para jugar este sábado contra el Valencia. Según hizo público el Barcelona tenía una lesión muscular en el soleo cuando se lesionó el pasado 5 de agosto. Desde entonces no ha podido jugar en ningún encuentro del Barcelona. Su recuperación va más lento de lo esperado por los servicios médicos del club, que no le ponen aún fecha de regreso.