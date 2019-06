Trump critica a la verdugo de España por no cantar el himno

"Siendo una persona homosexual y americana, sé lo que es mirar a la bandera de tu país y ver que no representa las libertades que tendríamos que tener."

Así justificaba en su día Megan Rapinoe el hecho de arrodillarse durante el himno de su país, siguiendo el ejemplo de otros deportistas, para criticar las desigualdades sociales en Estados Unidos.

La federación le obligó a mantenerse en pie durante el barras y estrellas, pero nadie puede obligar a Rapinoe a cantar el himno. La primera vez que realizó este gesto, en un partido en 2016 ante Francia, la jugadora estadounidense declaraba:

"Es algo pequeño que puedo hacer y algo que voy a seguir haciendo. Ojalá derive en que se hable de ello."

Pues si ese era su objetivo, lo ha conseguido. El presidente Trump ha declarado, en contestación a una pregunta de The Hill, su malestar por el gesto de su jugadora antes del partido ante España.

"Me encanta el fútbol femenino y nuestra selección tiene mucho talento, pero esas actuaciones individuales (Rapinoe no cantando el himno) no son para nada apropiadas".

Además, el presidente americano también habló sobre un tema candente como es la igualdad de salarios entre el fútbol femenino y el masculino.

"Creo que es algo que tiene que ver con la economía. ¿Quién genera más? ¿De dónde viene el dinero que cobra? Yo sé que cuando tienes una gran estrella, como Cristiano, tienes que pagarle un gran sueldo, pero también te atraen a millones de personas."