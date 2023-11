La UEFA castiga al polémico árbitro del VAR del PSG-Newcastle

El alemán Marco Fritz será el encargado del VAR en el partido que esta noche disputarán la Real Sociedad y el Salzburgo, al relevar al inicialmente designado, el polaco Tomasz Kwiatkowski, que fue el responsable del videoarbitraje en el polémico PSG-Newcastle del martes.

Fritz será el que esté al frente del VAR en el partido del Reale Arena y estará acompañado del turco Alper Ulusoy. El colegiado será el ucraniano Mykola Balakin. Kwiatkowskiauxilió desde la sala VOR a su compatriota Szymon Marciniak en el choque del Parque de los Príncipes, que concluyó con empate a uno debido a un polémico penalti a favor del cuadro de Luis Enrique Martínez decretado en la prolongación y que transformó Kylian Mbappé.

El colegiado que dirigió hace un año la final del Mundial de Catar entre Argentina y Francia y la final de la pasada Liga de Campeones entre el Manchester City y el Inter Milán decretó pena máxima por una acción en la que un pase de Ousmane Dembele dio en el cuerpo de Tino Livramento y luego rozó su codo ligeramente, lo que provocó el gran disgusto en las 'urracas', que saboreaban el triunfo en la capital gala.

Alan Shearer, el ex delantero y leyenda del Newcastle aseguró en sus redes sociales: “Hazme el maldito favor, hombre. ¡Qué montón de mierda...! Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable”. En la misma línea se expresó Jermain Jenas, ex jugador del Newcastle: “Creo que es una sorpresa. El árbitro hizo un buen partido, pero cedió. Que eso suceda, en un momento como ese, después de que el Newcastle se desempeñara como lo hizo, no se siente bien. Es un trago amargo. Cuando miras esa decisión, es una de las decisiones más vergonzosas que he visto en mucho, mucho tiempo. Estoy furioso, de verdad. Existe esa sensación de que te han engañado”, zanjó.