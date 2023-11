La prensa inglesa estalla contra el árbitro que pitó el penalti al PSG

Toda Inglaterra protesta por el penalti que supuso el empate del PSG ante el Newcastle. Alan Shearer. El ex delantero y leyenda del Newcastle aseguró en sus redes sociales: “Hazme el maldito favor, hombre. ¡Qué montón de mierda...! Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable”.

Pero el ex jugador no fue el único, Gary Lineker, presentador de Match of the day, también hizo hincapié en esto. "¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Ridículo. ¡Qué broma. ¡VAR! El árbitro lo ha estropeado todo. La vergonzosa decisión hace que te preguntes por qué nos molestamos", aseguró.

Stan Collymore, ex del Liverpool y el Oviedo, entre otros: “VAR, muere por favor”. Mientras que Ally McCoist, ex delantero del Rangers no dudó en asegurar que la decisión arbitral “roza el robo. Es una vergüenza. Sinceramente, no es penalti. Le da en el pecho y luego sale por su codo izquierdo. Si eso es un penalti, lo estamos tirando a la basura. Es una tontería, una tontería. Nunca es penalti. El árbitro ha estado excelente hasta ahora, pero ¿cómo puedes dar eso? Los muchachos de Eddie Howe han trabajado duro de principio a fin y creo que es una decisión realmente mala por parte del árbitro, que había estado bien el resto del partido", zanjó.

En la misma línea se expresó Jermain Jenas, ex jugador del Newcastle: “Creo que es una sorpresa. El árbitro hizo un buen partido, pero cedió. Que eso suceda, en un momento como ese, después de que el Newcastle se desempeñara como lo hizo, no se siente bien. Es un trago amargo. Cuando miras esa decisión, es una de las decisiones más vergonzosas que he visto en mucho, mucho tiempo. Estoy furioso, de verdad. Existe esa sensación de que te han engañado”, dijo.