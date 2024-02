El último aviso de Zidane sobre su futuro: "Volveré a los banquillos"

Zinedine Zidane habló alto y claro sobre su futuro. El galo estuvo en las quinielas para la selección francesa y para el PSG. “¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”, dijo el galo.

Zidane también habló sobre Lippi. “Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino", afirmó.

"Ser entrenador es otro trabajo, hay que llegar pronto. ¿Si se necesita más tiempo? Sí, totalmente. En eso estamos de acuerdo. Como jugador, entrenas y te vas a casa. Como entrenador, tienes que decir que hay sesión de cine, tienes que preocuparte de todos. Si uno no está contento, quizá hay que invitarlo a comer. Tienes que lidiar con todo eso. Está claro que es así. Está la sesión de cine con el grupo, pero también están las sesiones de cine individuales. Recuerdo que cuando empecé, llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. Lo hice durante tres semanas", matizó Zidane.