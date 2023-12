La frase demoledora de Zidane sobre Ronaldo Nazario

Zinedine Zidane habló en The SKWEEK Show, podcast dirigido por la leyenda Tony Parker. Tal y como adelanta MARCA, el entrenador francés relata anécdotas con Ronaldo Nazario. "Era divertido cuando estabas con Ronaldo el brasileño y te decía: 'Hoy te voy a tirar dos caños'. Lo decía y lo hacía. Porque si dices eso y no lo cumples, todo el mundo hace bromas. De lejos, lo pongo en todas partes si quieres", dijo.

"Son dos cosas totalmente diferentes. Porque como jugador, te miras a ti mismo, aunque juguemos para el equipo, lo sabes. Es lo que has hecho durante toda tu carrera, hay que decirlo. Jugaste para tus compañeros y para mí también, eso me gusta. Pero no es lo mismo, porque como entrenador tienes que ocuparte de un grupo de 27 jugadores", deslizó.

"Ya sabes cómo es esto, cuanto más grande es el club, mayores son los egos en el vestuario. Y tienes que lidiar con ello. A mí también me gustaba hacerlo porque tienes un pasado y los chicos lo respetan. Y si puedes tener química con ellos y si les gusta lo que quieres hacer, por tu mensaje, mejor", aclaró.

Zidane siempre tuvo claro el tipo de futbolista que quería ser "Siempre me gustó el juego. Siempre me gustó jugar. Siempre los entrené con un balón, no corrían por el campo. Sí, es importante correr, pero con un balón. Eso les gusta. Lo que hice como entrenador es lo que me gustaba hacer cuando era jugador. Necesito un balón y que compartamos algo tú y yo, que nos divirtamos".

"Ser entrenador es otro trabajo, hay que llegar pronto. ¿Si se necesita más tiempo? Sí, totalmente. En eso estamos de acuerdo. Como jugador, entrenas y te vas a casa. Como entrenador, tienes que decir que hay sesión de cine, tienes que preocuparte de todos. Si uno no está contento, quizá hay que invitarlo a comer. Tienes que lidiar con todo eso. Está claro que es así. Está la sesión de cine con el grupo, pero también están las sesiones de cine individuales. Recuerdo que cuando empecé, llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. Lo hice durante tres semanas", matizó.

Por último, Zidane no olvida sus inicios. "Empecé a entrenar con la Castilla, con los jugadores jóvenes. Y con los jugadores jóvenes eres Zidane, te miran así. Así que cuando hablas, nadie dice nada. Dicen 'sí, sí, sí'. No intercambiamos puntos de vista y me costaba porque necesito intercambiar. A lo mejor estaban impresionados. Cuando tomé las riendas del primer equipo, hubo una conversación real. No es que descubriera quién era, pero me encantó", sentenció.