Uruguay y Japón empataron en un encuentro en el que los charrúas eran principales favoritos, pero el equipo nipón, con una buena actuación puso las cosas difíciles a la selección uruguaya. Un partido de idas y venidas en el que quizás Uruguay mereció más, pero pagó caro sus errores en defensa.

Las dos selecciones salieron a hacer su partido. Bien plegadas atrás, buscando controlar el centro del campo y bien dotados en ataque, notándose por el hambre de gol que mostraban. Fue Japón, por sorpresa, la primera en adelantarse en el marcador. Miyoshi encontraba puerta tras ganar en velocidad a la defensa al recibir un pase en profundidad de Gaku. Antes, Okazaki aprovechó un error a Bentancur para rematar, pero su disparo tocó en Godín y se marchó a saque de esquina, para fortuna de los uruguayos.

No le duró mucho la alegría a Japón, pues solo unos minutos más tardes, el árbitro señalaba penalti con ayuda del VAR tras un plantillazo de Ueda a Cavani, y Luis Suárez no fallaba desde los once metros para poner el empate el marcador. Cavani estuvo cerca del segundo antes del descanso, con un disparo que cogió rosca, pero se estrelló en la cruceta.

En la segunda mitad, de nuevo Japón se ponía por delante. Muslera erró al rechazar un centro, dejando el balón muerto en el área, y apareció Miyoshi para volver a marcar y poner el segundo en su cuenta particular. Tampoco le duró mucho la alegría, pues siete minutos más tarde, Giménez remató un saque de esquina botado por Lodeiro y llevaba el balón al fondo de la red, volviendo a poner las tablas en el marcador.

Los Últimos compases del partido fueron un monólogo donde Uruguay se volcó en ataque y Japón buscaba defender el marcador. Suárez, con un disparo desde fuera del área, se encontró con la madera y estuvo cerca de poner por delante a Uruguay. El charrúa lo intentó hasta el final, con una Última oportunidad en la que se sacaba un disparo mordido que cerca estuvo de coger portería. Finalmente, primer punto para Japón y Uruguay tendrá que esperar para sellar su pase a cuartos.

Ficha técnica

Selección de Uruguay: Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Diego Laxart (Giovanni González, min. 28), Nandez (De Arrascaeta, min. 60), Lucas Torreira, Bentancur, Lodeiro (Fede Valverde, min. 73), Suárez y Cavani.

Selección de Japón: Kawashima; Sigioka, Itakura, Ueda, Tomiyasu, Shibasaki, Nakajima, Miyoshi (Kubo, min. 82), Abe (Ayase Ueda, min. 67), Okazaki y Iwata (Yugo, min, 87).

Goles: 0-1, min. 25, Miyoshi; 1-1, min. 32, Suárez. 1-2; min. 59, Miyoshi; 2-2, min. 66, Giménez.

Incidencias: Partido perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América. Grupo B

Estadio: Arena do Gremio, Porto Alegre (Brasil).