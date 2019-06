Valverde, campeón de España

Alejandro Valverde unifica los maillots de campeón del mundo y campeón de España. El campeonato nacional se convirtió en un campeonato local en los últimos kilómetros. Celebrado en Murcia, eran dos murcianos los que luchaban por el título, Valverde y Luis León Sánchez. Pero las piernas de Alejandro siguen siendo más rápidas.

Gorka Izaguirre, que defendía el título, fue el primero en intentarlo. Desde lejos, para evitar la velocidad de Valverde, al que todos temían en una llegada en grupo. Consiguió más de medio minuto de ventaja, pero el trabajo de Movistar en la caza impidió que se fuera demasiado lejos.

La persecución debilitó las fuerzas del equipo telefónico y, cuando Gorka estaba cerca, fue Jesús Herrada. Fue entonces cuando empezó la persecución verdadera, cuando se acercaba el momento de elegir al hombre que lucirá el maillot de campeón de España durante el próximo año. Y Luis León Sánchez y Valverde se aplicaron en la tarea.

Parecía que los tres iban a jugarse el triunfo en los últimos metros. Pero Luisle no podía esperar, sabía que no podía competir con Alejandro en un esprint. A Herrada le fallaron las fuerzas y Valverde se marchó solo a por su amigo. Una vez alcanzado, dejó que fuera Luisle el que hiciera el trabajo. "Le he dicho que no iba a pasar, que su llegábamos iba a esprintar", reconocía Valverde en la meta. Y no pasó. No le ofreció un relevo hasta que llegó el momento de acelerar en los últimos metros. Y Alejandro fue más rápido.

"Es un gran amigo mío, pero lo siento", admitía Valverde ya como campeón. "Quiero dar las gracias al equipo, que ha hecho un trabajazo y cuando el equipo trabaja así hay que rematar", asume. Su único lamento es que el maillot no lo podrá lucir, al menos, hasta el próximo mes de septiembre. El maillot arcoíris de campeón del mundo pesa más y el de campeón de España tendrá que esperar. "Es una pena que no se pueda disfrutar el maillot, pero si no se puede hacer ahora será el año que viene", dice.