Valverde y Roglic se quedan solos

Dice Primoz Roglic que cuando un ciclista está bien da igual el tipo de puertos a los que se enfrente. El esloveno aguantó con Pogacar en los rampones de Los Machucos y con Valverde en el Acebo, un puerto de un desnivel más suave pero más constante. Tan sobrado va el líder de la Vuelta que no le importó mandar por delante a uno de sus mejores hombres, Sepp Kuss. La idea era que lo esperara si necesitaba su ayuda, pero el Jumbo Visma le dio permiso para lanzarse a por la victoria.

Kuss corrió sin pensar en Roglic, lanzándose a por la etapa sin mirar atrás. Hizo una exhibición en la subida a El Acebo, no había nadie capaz de seguir su ritmo. La única preocupación del líder era Alejandro Valverde, el único que se atrevió a atacar en las rampas de El Acebo. Pogacar, imparable en Andorra y en Los Machucos paga la juventud de sus 20 años, la caída del sábado o quizá, sólo el desgaste de dos semanas largas de carrera en su primera grande.

El ataque del campeón del mundo rompió el grupo de favoritos. Sólo Roglic siguió su ritmo y, aunque lo intentó, no pudo despegarlo de su rueda. Juntos hicieron el camino, alejando cada vez más a sus rivales hasta dejar la Vuelta convertida en una cosa de dos, con un líder sólido, y un veterano que ocupa la segunda plaza esperando un fallo del maillot rojo. 41 segundos perdieron Supermán López y Pogacar con los dos primeros clasificados. Algo más Nairo Quintana, que se derrumbó mucho antes. “No se puede hacer más, no vamos a ponernos a llorar. Cuando no es, no es. No estaba demasiado bien, pero mientras haya cuerpo se intentará”, asegura el colombiano.

“Es el segundo en la general y cuando ataca es bueno que le siga, que es lo que he hecho. Ha sido una subida complicada”, admite Roglic, que mantiene a Valverde a la misma distancia pero aleja hasta casi cuatro minutos a Pogacar y a Supermán. “Seguimos trabajando, seguimos luchando y damos las gracias al equipo por el trabajazo”, dice Valverde. Esta vez Marc Soler sí se paró a ayudarle sin ningún mal gesto. El catalán viajaba en la escapada, pero ante la fuerza del ataque de Kuss y ya sin opciones de ganar la etapa, se descolgó para ayudar a Alejandro.

Pero nadie luchó por la victoria de etapa, ni los que peleaban por la general ni los compañeros de escapada de Kuss, derrotados por el ritmo de pedaleo del estadounidense del Jumbo. Kuss se exhibió el año pasado en el Tour de Utah y entró chocando la mano con todos los aficionados que podía antes de levantar los brazos al cruzar la meta.

15ª etapa. Tineo-Santuario de El Acebo (154,4 kilómetros)

Ganador de etapa (Premio Cofidis)

1-Sepp Kuss (EEUU/Jumbo Visma)

Clasificación general (Maillot Carrefour)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1-Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Premio Andalucía)

1- Movistar Team (Esp)

Combatividad (Premio Continental)

Sergio Samitier (Esp/Murias)