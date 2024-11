Verstappen, "pole", se mete en la batalla entre McLaren y Ferrari

Apenas tres horas después de finalizar la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, que ganó Piastri por delante de Norris, Russell y Sainz, los pilotos afrontaron la sesión de clasificación de la carrera del domingo, donde se reparten el mayor número de puntos. Sobre todo, en la guerra que libran McLaren y Ferrari para hacerse con el Mundial de Constructores, que es el objetivo número uno desde que arranca la temporada.

Sorprendentemente, Verstapen (que ya es campeón y no tiene nada que perder porque su equipo tampoco opta al Mundial por equipos) marcó la “pole” después de “sufrir” horas antes con un monoplaza que estaba muy lejos de los mejores. Cambiaron la configuración y dio resultado. Sólo 55 milésimas le separaron de Russell, que acabó segundo por delante de Norris y Piastri, que al menos se colocaron por delante de sus rivales de Ferrari, Leclerc (5º) y Sainz (7º).

La otra agradable sorpresa fue ver a Alonso entrar de nuevo en la Q3 y clasificarse en octavo lugar por delante de Pérez con el Red Bull y Magnussen. La carrera empezará hoy a las 17:00 y, visto lo visto, es posible que la clasificación no ofrezca muchos cambios porque es un circuito donde adelantar no es fácil. El nivel de riesgo es alto a pesar de las zonas de DRS. El duelo estratégico se limitará a una sola parada y está por ver si los pilotos de Ferrari son capaces de doblegar a los de McLaren para llega a Abu Dabi con opciones de dar el título a la Scuderia, que no lo tiene desde 2008.