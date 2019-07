Vicente del Bosque es ex seleccionador de la Selección Española de fútbol y es, a su vez, el más exitoso de todos; a pesar de que el camino lo iniciara Luis Aragonés con la Eurocopa de 2008, el salmantino logró el Mundial del año 2010 y repitió reinado europeo dos años más tarde. El entrenador ha hablado con Radio Marca, donde ha recordado las contiendas que logró como profesional, ha valorado a La Roja actual y ha criticado la actitud de jugadores como Rodri y Asensio tras no acudir al Mundial Sub-21 que se ha celebrado recientemente.

Vicente del Bosque opina que “deberían haber ido”: “Me ha parecido un gesto un poco feo. Creo que debían de haber ido o por lo menos haber estado al lado de sus compañeros. Representar a la Selección Española en cualquiera de sus categorías debe ser inolvidable. Hay que ir con ganas y con entusiasmo. No sé si tienen la culpa ellos, los clubes... No me ha gustado; creo que ha sido una cosa fea. ¿Y si hubiesen sido catalanes? ¿Os imagináis lo que hubiese pasado?”.