Víctor Font, el último escándalo de Laporta y una posible moción de censura

El empresario Víctor Font, que fue el principal oponente a Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, ha afirmado que no descarta llevar a cabo una moción de censura "si se han cruzado líneas rojas" en la gestión de la actual junta directiva de la entidad azulgrana.

Font se refiere, en unas declaraciones a "Catalunya Ràdio", a una información publicada por "El Periódico", según la cual Hacienda investiga una cuenta de los directivos del club en la que se produjo un ingreso de 350.000 euros por parte de ISL, una empresa que trabaja para el club azulgrana. En la misma se recoge que seis meses después del mismo en la cuenta en la que se pagaban los gastos del aval de la junta azulgrana, el Barcelona le otorgó a ISL la organización de dos partidos amistosos.

Font aseguró que el caso "no tiene buena pinta, no huele bien", ya que "ahora hay pruebas de que un proveedor del club ha hecho unos pagos para hacer frente a unos gastos que irían a favor de una cuenta de los directivos". "Espero que haya transparencia absoluta y se explique de qué va esto, porque es muy fácil sumar 2+2 y pensar que a cambio de ese pago se ha proporcionado un negocio, lo cual sería muy grave", insistió. Considera que esta información es "un síntoma más de la realidad que padece el club", es como "la punta de un iceberg que conocemos gracias a las investigaciones periodísticas, imagina lo que no sabemos".

El empresario, pese a que no descartó organizar una moción de censura, explicó que para él "la estabilidad es clave y las mociones de censura deberían estar prohibidas en los estatutos del club cuando son por errores de gestión de quien gobierna la entidad". "La cosa cambia cuando se cruzan líneas rojas. Acabamos dando apoyo activo a la moción contra Bartomeu porque se cruzaron esas líneas rojas con el Bartogate", dijo Font.

El empresario ha repetido el mensaje de que el club está peor que cuando Laporta tomó posesión en el 2021 porque no se ha profesionalizado la gestión como debería hacerse. "No lo digo yo, lo dicen los números. En tres años y medio han habido mil millones de pérdidas operativas", dijo. "Me preocupa el relato, ahora el presidente nos ha dicho que por primera vez cuadraremos las cuentas, pero eso es una falacia. Si es así es porque habremos vendido jugadores, renegociado con Nike... Y si pasa esto, es que por primera vez en tres años y medio han hecho un plan para reducir el gasto", insistió.

Font recordó que el Barcelona tiene "un potencial descomunal" con el que podría competir "con un club Estado, con el Madrid". La diferencia es que "ellos hacen las cosas bien, están profesionalizados" y se pregunta: "¿Por qué no hacemos las cosas bien nosotros?".

"Soy demócrata, lo que pido es transparencia. Las próximas tres o cuatro semanas son muy importantes para el futuro de la institución. Tenemos que resolver el tema de Barça Studios, tenemos que encontrar un inversor real que la valore en 400 millones; está el episodio de Nike, la renovación o no, que nos marcará nuestra relación con un 'partner' estratégico, y cómo cuadramos la cuenta de resultados de la temporada", recordó.