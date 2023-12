El polémico vídeo del enfrentamiento entre Giménez y João: "¿Quieres pelear?"

João Félix está en un momento espectacular tras marcar al Atlético de Madrid y darle la victoria a su equipo. Pero la tensión que se respiró entre el luso y sus excompañeros fue muy grande, la prueba de ello es que el cara a cara que protagonizaron João y Giménez ratifica que la relación entre ellos no es buena. José María Giménez se quitó de encima al portugués en el borde del área y el central le recriminó a Joao Félix que se había tirado y este, cuando se levantó, le replicó: "Me pegaste, me pegaste".

El momento de más tensión fue cuando Giménez demostró querer ir más allá. "¿Quieres pelear o qué? Sí, ¿te quieres pelear?", le decía a su excompañero. Entonces ya fue Koke el que apareció para calmar al uruguayo. "Ya está, tranquilo. ¿Has visto? Está buscando que veas la segunda amarilla, tranquilo", le comentaba el capitán rojiblanco.

Giménez comentó esto al final del partido: "Es fútbol. Fuera de la cancha somos amigos pero dentro de la cancha no lo conozco". Joao Félix también quiso quitar hierro al asunto. "Me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos ellos... he pasado más tiempo con ellos que con mi familia y les deseo lo mejor, menos contra nosotros", aseguró.