El bombazo de "El Chiringuito" sobre el futuro de Lewandowski

El FC Barcelona ganó al Atlético en un partido competido. Más allá del resultado, la realidad es que el equipo de Xavi echa en falta al mejor Lewandowski. El polaco fue clave durante la anterior campaña y ahora necesita reivindicarse a base de goles. El periodista de "El Chiringuito", José Álvarez, afirmó que el club busca una venta de cara a la próxima campaña. Una decisión cuanto menos importante para intentar renovar a la plantilla en juventud. Ahora bien, ni mucho menos se trata de una operación fácil.

Xavi quitó importancia al asunto. "Es nuestro mejor jugador en punta. Tenemos cero dudas sobre él. Debemos nutrirlo más. Buscarlo más. Preparar más al equipo para que pueda finalizar. Es cuestión de tiempo. Los futbolistas pasan por rachas, pero hace dos partidos marcó dos goles. No me preocupa. Me preocupa que seamos más efectivos como equipo. Es lo que hay que mejorar", afirmó hace unos días.

Una apuesta de club

Laporta siempre apostó por el polaco, aunque la realidad es que la operación para sacarlo del Bayern fue cuanto menos compleja a cambio de 45 millones de euros. Una cantidad alta a la que se añadieron cinco millones más como variables.