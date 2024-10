Villamuriel, el premio de enfrentarse al Rayo Vallecano con tal de sacarle una sonrisa al pueblo

El Villamuriel ha obtenido un premio y el reto más importante desde su creación. El equipo que la temporada pasada se salvó del descenso porque otro conjunto no se registró, ahora ha superado al Aurrerá de Vitoria en la ronda preliminar para recibir al Rayo Vallecano, con una diferencia entre los equipos de cinco divisiones. El presidente del Villamuriel, Raúl Aparicio, tiene claro que este partido es un logro de todos, desde la directiva hasta los aficionados, además, al ser el Rayo Vallecano, la cercanía es clave en este encuentro. "Cayó muy bien el Rayo, debido a la cercanía y la proximidad que tienen para desplazarse y poder hacer buenas amistades y en un futuro mantenerlas con el club del Rayo de Primera División".

El presidente señaló de la importancia de tener futbolistas, como James Rodríguez, que han pasado por competiciones como la Champions League: "Son jugadores de primera línea, vamos incluso han jugado Champions así que estamos, lo primero estamos un poco nerviosos, porque claro, estamos hablando de un club muy humilde y nos ha caído esta bomba en la mesa a preparar todo esto y que estén a gusto aquí jugadores de esa categoría, pues estamos un poco nerviosos".

Villamuriel en la Copa del Rey La Razón

Raúl Aparicio está en su séptima temporada consecutiva como presidente del club, sin embargo, ha estado vinculado desde antes. "Es cierto que estuve anteriormente 10 años. Por un problema personal tuve que paralizar la gestión del club seis años, la enfermedad de un familiar. Cuando la otra persona también por temas laborales y personales se retiró, volví a retomar el tema, o sea, realmente son 17 años ya los que llevo", expresó y con el tiempo que ha estado en el equipo, tiene claro que frente al Rayo, será en lo personal, el más significativo: "El más importante es este partido del Rayo sí, porque se vivió anteriormente que yo no estaba presente, un ascenso a Tercera División que fue bonito en el pueblo también, pero lógicamente un partido de competición nacional con un primera división es históricamente lo más grande que se ha dado en el club".

El Villamuriel tiene, bajo la presidencia de Raúl Aparicio, una filosofía: "Es que su cuerpo técnico y jugadores, se encuentren lo más a gusto posible y los resultados caerán por su propio peso, cómo ha sido el año pasado. Sobre todo, la gente que venga a Villamuriel a jugar y a dirigir cualquier parte del club que esté a gusto es lo más importante para nosotros". De igual manera lo expresa el guardameta y uno de los capitanes del equipo, Álvaro Calvo, "Me siento como en casa desde el primer momento en que llegué, me he sentido súper acogido por la afición, por todo el pueblo, por todos los compañeros que han pasado, que han sido que han sido muchos. La verdad que yo cuando voy a entrenar y voy a los partidos, me siento como en casa, como si estuviera con mis padres. Yo al Villamuriel le estoy muy agradecido, me ha dado todo, nunca he tenido ninguna queja, así que así que yo creo que tanto yo como todos mis compañeros, pues con el Villamuriel estamos a muerte".

Álvaro ha sido parte del Villamuriel durante más de una década, pese a que el fútbol no sea su principal trabajo, "Al final para nosotros es un hobby, porque nosotros no ganamos dinero del fútbol, es más incluso perdemos entre comprarte botas, guantes, viajes, gasolina, luego los fines de semana, pues si te toca jugar fuera al final estás todo el día fuera, no estás con la familia esas cosas. Entonces, pues nosotros nos ganamos la vida trabajando. A veces nos toca hacer la mochila rápido pronto por la tarde irnos a entrenar llevarnos un bocadillo. Hay muchos días que es difícil, es complicado, así que es un poco sacrificado, pero bueno, como nos gusta y como disfrutamos con ello, cuesta un poco menos".

Además, el Villamuriel no estará en su estadio habitual, que se encuentra en obras, sino que estará en la Nueva Balastera en Palencia con una capacidad de 8.000 personas, lo que será diferente para los villamurielenses. Sin embargo, la afición ha respondido con la cantidad de entradas vendidas. "Animo incluso a la gente del Rayo Vallecano, que vengan y que disfruten con nosotros de un día también de fútbol un poco más modesto y seguro que lo van a pasar bien aquí, así que con muchas ganas de que llegue", comentó Álvaro, quien invita a todos a ser parte del encuentro que espera que sea una gran fiesta.

Para el entrenador, Pablo López, también tendrá un añadido especial, porque en el duelo de los banquillos se enfrentará a Iñigo Pérez, una de las personas en el fútbol que más ha seguido. "Es un entrenador que ha tenido pasado de jugador, yo además jugaba en su posición y como me he retirado tarde, me dediqué toda la vida aquí al Villamuriel, estuve 16 años seguidos jugando el fútbol, pues le he visto jugar mucho y me he fijado mucho en él. Además, yo también jugaba de pivote como lo ha hecho él y por circunstancias ha jugado en equipos cercanos a Palencia y quieras o no, lo ves en las televisiones locales y me hace muchísima ilusión poderme enfrentar en el banquillo y tener alguna pequeña conversación con él el día del partido".

En lo que concuerdan tanto presidencia, como directiva y también los jugadores, es que el equipo y el pueblo se merece de disfrutar un día como el de partido de la Copa del Rey, así lo expresó Pablo López: "Tienen que sentirse orgullosos igual que lo hemos hecho nosotros, al final su granito de arena de cada año económico o de apoyo es lo que te hace al final al tener estas oportunidades y me alegro muchísimo, sobre todo por el hecho de recuperar la afición que tenía Villamuriel, ver el campo como se ve el otro día, el ver el pueblo con las banderas con las bufandas como se ve ahora".