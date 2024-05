Xavi rechaza a Corea del Sur

Xavi Hernández empieza una nueva etapa después de ser despedido por Laporta. Ahora bien, al catalán no le faltan ofertas desde que el Barcelona anunció que no iba a continuar con el entrenador el próximo curso. Y es que tiene varias proposiciones sobre la mesa.

De momento, ya rechazó la propuesta de ser seleccionador de Corea del Sur, según dijo'AS. El técnico egarense ha dicho "no" a la proposición del combinado asiático, que empezaba a mirar al Mundial 2026. Hay que recordar que Brasil, cuando aún estaba en el Al Sadd, le ofreció ser el segundo de Tite en Catar 2022 y después su posible sucesor.

Corea es uno de los países que más inversión realizan en el fútbol, aunque la calidad técnica de sus futbolistas está cuanto menos discutidas. Llegó hasta las semifinales de la Copa Asia al caer ante Jordania. Sin duda alguna, un proyecto aún por construir y donde Xavi no será el arquitecto.

"El Ajax también se interesó en él. También el Manchester United o el Milan preguntaron por su situación, aunque sin concretar ofertas. La intención de Xavi es la de realizar un año sabático para estar más cerca de la familia, recargar pilas y coger otro proyecto ilusionante de cara al futuro", informan.

