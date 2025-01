Xavier Sardá contra el terraplanista y entrenador Javier Poves: "La tierra no es plana, tu encefalograma sí"

Javi Poves es un exfutbolista y actual entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó, conocido por sus controvertidas opiniones sobre el terraplanismo y otras teorías conspirativas. Comenzó su carrera futbolística en las canteras del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, debutando en Primera División con el Sporting de Gijón en 2011. Sin embargo, su trayectoria se ha visto marcada por su inclinación hacia teorías no convencionales. En 2019, fundó el Flat Earth F.C., un club que se autodenominó "el primer club terraplanista del mundo", aunque este proyecto no tuvo éxito a largo plazo.

Estos días Poves ha vuelto a ser noticia por sus declaraciones en medios de comunicación. En una entrevista en la Cadena COPE, afirmó: "Hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible" que la Tierra sea redonda. Su retórica incluye afirmaciones como: "Os llevan engañando desde que habéis venido al mundo... sois un poco pringaos", lo que ha generado risas y reacciones entre los presentadores y el público.

En una aparición reciente en Espejo Público, Poves tuvo un enfrentamiento tenso con el colaborador Gonzalo Miró, a quien llamó "rata de laboratorio". Durante esta discusión, retó a los presentes a reunir a científicos para debatir sobre sus teorías. Además, sus jugadores han comenzado a celebrar los goles imitando gestos relacionados con sus creencias terraplanistas, lo que ha añadido un toque surrealista a su equipo.

La última polémica ha sido con Xavier Sardá

"El agua no se curva en grandes cantidades. Nadie me daba respuesta, mucha gente en el mundo piensa lo mismo y te das cuenta de que te están engañando", aseguró en el programa de Ana Rosa. Ella le respondió que se ha demostrado que la Tierra es redonda en los viajes espaciales. "¿En cuántos has viajado tú?", le cuestionó Poves.

Siguió enfrentándose a un científico: "Siento si voy a ser un poco brusco, pero me parece una broma, y le faltas al respeto a los científicos cuando hablas de que el barco se pierde en el horizonte. Es como una broma y estás faltando al respeto a los verdaderos científicos. Un poco de seriedad", espetó Poves.

"¿Pero, perdona, cuándo acaba el mundo plano que hay?", le preguntó Xavier Sardá. "Las creencias las respeto absolutamente, pero una cosa es la creencia y otra la evidencia científica", añadió Cifuentes, a lo que Poves contestó: "Y tú no tienes ni creencia ni evidencia, no tienes ni idea de nada".

Sardá no se calló:

"¡Cálmate, cálmate, eh! El que no tiene ni pajolera idea eres tú, que eres tonto. ¡Ya está bien, hay que ser tonto de capirote!"

"Estoy en modo agresivo porque lo que no puede ser es que antes de entrar escuche a Sardá diciéndome 'encefalograma plano', y es el primero que se tiene que callar", respondió Poves.

"Yo lo que digo es que el que dice lo que dices tú, pues yo considero que la Tierra no es plana, pero tu encefalograma sí", concluyó Sardá.