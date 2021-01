TheGrefg anuncia la salida de su skin en Fortnite

Después de las burlas, los chistes y las mil y una bromas acerca de la skin de TheGrefg ya se conoce la fecha de lanzamiento de ésta. El 11 de enero, el diseño más esperado por los fans de Fortnite, podrán por fin conseguirla en la tienda del juego y lucirla allá por donde luchen.

Tras un año complejo, la Icon Series jugó con la ilusión de los fans de TheGrefg que veían cómo iban saliendo las skins de streamers de otros rincones del mundo y no la suya. El cabreo de su público y el suyo propio llegaba a razón de que con los grandes números que iba teniendo el de Heretics con cada presentación de los eventos del battle royale, así como conseguir jugar con los grandes artistas que han pasado por el modo Fiesta Royale, no se entendía que no saliese la suya y hubiese por delante otras.

Sin embargo, durante la tarde de ayer y una expectación mayúscula, David pudo por fin anunciarla pese a las dificultades técnicas por las que están pasando actualmente todos los streamers. Twitch, la plataforma morada vinculada a Amazon, no ha tenido uno de los mejores comienzos de año de su historia. Los programas vinculados para poder streamear y la propia web en sí están teniendo dificultades para mantener la estabilidad de la misma; no obstante, consiguió hacerlo a través de su cuenta de Twitter donde se puede ver el teaser de su skin de forma sombreada.

En un breve análisis de ésta, se puede ver que sujeta 3 esferas de forma telequinética y ante todo pronóstico parece ser que no será calvo. En cuanto a la indumentaria bien parece que será un maestro de las artes marciales ya que se deja entrever un cinturón colgando de la cintura. Por otro lado, el fondo en rojo y la G icónica en dorado de lo que representa su nombre contextualizan esta sombra.

Presentación Oficial de mi Skin de Fortnite en directo.



Lunes 11 de Enero a las 20:00 (CEST).



Os comparto con mucha emoción, EL PRIMER TEASER.



💛❤ pic.twitter.com/XtBHiwSZ5n — Grefg =) (@TheGrefg) January 7, 2021

El hype por saber qué forma completa tendrá y cuál será el diseño lo ha vuelto a convertir trending topic en Twitter donde la comunidad del battle royale ha celebrado con él la llegada de su skin.

Desde su anuncio en febrero de 2020, Ninja, Loserfruit, Lachlan, Marshmellow, Major Lazer, Travis Scott y Astro Jack han vestido la categoría atrayendo a un público muy exigente el cual ha condicionado en todo momento el rumbo de Fortnite. Pese a que el battle royale no esté en uno de sus mejores momentos, sigue siendo uno de los baluartes de los esports y la llegada de la skin de TheGrefg hará que la comunidad hispanohablante retome con fuerza el juego mejorando el número de jugadores que participa en la actualidad.