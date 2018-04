1.300 cadenas para encontrar el negocio perfecto

Si es emprendedor, o está cansado de ser empleado; tiene dinero ahorrado y busca hacer negocio, pero aún no sabe hacia dónde dirigir su inversión, las franquicias pueden ser una muy buena solución; no hay que empezar de cero, ni exige ser un experto conocedor del sector; además, hay tantas como segmentos, y casi todas ellas ya tienen un nombre en el mercado. Ventajas que no aseguran el éxito, pero ayudan a tenerlo. Y las cifras lo demuestran; en nuestro país las franquicias han crecido en todas sus variables. El número de redes se ha incrementado más de un cinco por ciento, hasta llegar a las 1.300 cadenas; y la facturación roza los 27.000 millones de euros. Hay abiertos más de 70.000 establecimientos, que generan cerca de 269.000 empleos. Expofranquicia contará con la representación de las mejores y ya consolidadas enseñas dentro y fuera de nuestro país, e incorpora nuevas redes con gran proyección. Un lugar perfecto para informarse de todos los trámites y riesgos para invertir en este tipo de negocio cada vez más en boga. Abrirá sus puertas el próximo 19 de abril en Ifema. Durante tres jornadas congregará propuestas de más de 500 enseñas, nacionales e internacionales, y a más de 15.000 visitantes de marcado perfil inversor, consolidándose como uno de los escaparates internacionales de mayor representatividad.

Abarcará más de una veintena de sectores, desde supermercados y alimentación, Belleza, Salud y Fitness; Decoración y Artículos del Hogar; Moda y Complementos; Restauración y Hostelería; Servicios Especializados; a distintos tipos de negocios enfocados en servicios especializados, asistenciales, automovilísticos, financieros, inmobiliarios, consultoría y asesoría... Se incorporan a esta edición novedosas enseñas de hoteles low cost, residencias para la tercera edad con metodología propia, o tintorerías on-line, con conceptos muy novedosos que reflejan las últimas tendencias del consumidor.

La alimentación sigue manteniéndose como cabeza locomotora de las franquicias en España, con una facturación de más de diez mil millones de euros y la implantación de casi 12.700 establecimientos pertenecientes a 65 redes. Algunas de las marcas más relevantes en este ámbito, como Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, La Despensa Express, Eroski, o HD Covalco, entre otras, participarán en la feria. Junto a ellas, otras muchas que representarán los sectores de las tiendas «gourmet», las especializadas en chocolate, caramelos o golosinas, heladerías, pastelerías o empresas de venta de fruta on-line.

Otro de los sectores destacados y que atraen la atención del público en cada una de las ediciones, por el gran tirón que tiene en el mercado, es el de Salud y Belleza, con cerca de 4.300 centros y una facturación superior a los setecientos millones de euros. En este apartado habría que incluir también los gimnasios, que facturan más de cien millones al año con los 415 establecimientos pertenecientes a una veintena de marcas.

Expofranquicia reunirá enseñas de peluquería, gimnasios, centros especializados en cuidados corporales y faciales, que también ofrecen tratamientos para la eliminación del vello con técnicas láser; establecimientos especializados en estética y adelgazamiento a partir de un nuevo sistema de modelado corporal y eliminación selectiva de grasa; novedosos tratamientos contra el acné, y el cuidado de manos y pies. A ellas se sumará el segmento de la cosmética con productos cien por cien naturales.

La mayoría de las enseñas, en general, son españolas, pero habrá una amplísima representación internacional, ya que en nuestro país hay establecidas 224 enseñas internacionales procedentes de 28 países. Enseñas de Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Lituania, Marruecos, Portugal, y Reino Unido, entre otros países, presentarán diferentes ideas y conceptos de negocio en esta edición.

Así que Expofranquicia, organizada por Ifema con el apoyo de la Asociación Española de Franquiciadores, ofrece tanto a profesionales como al público en general la oportunidad de encontrar el negocio perfecto para sus aspiraciones, con distintos niveles para invertir y toda la información sobre cánones, royalties, características del local a franquiciar, financiación y asesoramiento.