17 millones de españoles creen que no van a cobrar pensión

El 57% de los españoles cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile, según el Observatorio sobre nuevas tendencias de consumo elaborado por Rastreator.com. Tal porcentaje equivale a 17 millones de residentes en España de entre 18 y 65 años. Nueve de cada diez españoles afirma estar preocupado por este tema aunque el 30% confiesa no poder permitirse una alternativa privada. Los jóvenes son el colectivo más intranquilo sobre el futuro de sus pensiones, una situación agravada por su precariedad laboral.

El incierto futuro de las pensiones es una de las cuestiones que más inquietud suscita entre la población española. El estudio, basado en una encuesta sobre una muestra representativa de 2.000 personas, residentes en España, afirma que cerca de seis de cada diez españoles cree que no recibirá una pensión cuando llegue el momento de jubilarse, una cifra que se eleva hasta el 68% en el caso de las edades comprendidas entre 25 y 34 años. El bajo porcentaje de contrataciones y la falta de ahorros convierte a los jóvenes en el colectivo más desprotegido ante el negro porvenir de las pensiones españolas.

El incremento del número de jubilados, ligado al envejecimiento de la población, deja un panorama un tanto desalentador para el futuro del sistema público. Actualmente, pese a que la pensión media se sitúa en 1.135 euros, el 52% de los 8,8 millones de nuestros mayores recibe una retribución inferior al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 900 euros mensuales. Ante esta situación, muchos ya han optado por recurrir a un plan B.

Aunque sólo el 27% de los españoles afirma disponer de un plan de pensiones privado, el 23% que actualmente no cuenta con esta alternativa sí se plantea contratarla en un futuro. De la otra mitad de encuestados, un 30% de la totalidad declara no poder permitírselo y el 20% restante no ve necesario escoger este tipo de servicios. Unas cifras que oscilan notablemente en el norte y el sur de España, dos polos opuestos en cuanto a alternativas de pensiones se refiere. La Rioja (38%), Navarra (37%) y Cantabria (32%) lideran el ranking, mientras que Murcia (16%), Andalucía (19%) y Castilla y León (23%) son las comunidades donde menos habitantes cuentan con un plan de pensiones.