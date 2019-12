¿Cómo invertir si me toca «el Gordo» de Navidad?

Para los afortunados que ganen algún premio en el sorteo de Navidad de este domingo será la oportunidad perfecta para amortizar la hipoteca, realizar algún viaje o renovar el coche. No obstante, los analistas recomiendan administrar el dinero con cabeza, ya que tres de cada cuatro ganadores de la lotería tienen mucho menos dinero cinco años después de haber cobrado el premio, según los datos de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA).

Invertir en vivienda y pagar deudas es la opción principal de los españoles en el caso de ganar «el Gordo», ya que el 63,2% destinaría los 322.000 euros, una vez abonados los impuestos, a este fin, según una encuesta realizada por el comparador de productos financieros iAhorro. Pero no siempre es la mejor opción.

Hay que saber qué consecuencias puede llevar la amortización de la hipoteca antes de decidir quitarse la carga sin saber si se van a pagar o no intereses de más. Lo normal es que las entidades cobren una comisión que puede llegar al 0,5% en las hipotecas variables y hasta el 4% en las de tipo fijo. Además, a las viviendas compradas antes del 1 de enero de 2013 se les aplica una desgravación del 15%. Por otro lado, si la vivienda se adquirió después de esa fecha, el ahorro que se conseguiría con la amortización es nulo debido al Euribor negativo.

Otras opciones para maximizar el dinero sería invertirlo en la compra de una vivienda para sacarle rentabilidad a través del alquiler, en iniciar un negocio o en activos financieros. En el último caso sería recomendable contratar a un asesor si no se tienen conocimientos económicos. Aunque no es la opción más aconsejable si se quiere sacar el máximo partido al premio, para aquellos que ya no tienen deudas contraídas con los bancos, «el Gordo» permitiría dejar de trabajar durante 13 años, según los cálculos de Hedilla Abogados, con un «salario» de 2.000 euros mensuales de media. Si no se tiene muy claro qué hacer con el premio, conviene tener especial cuidado si el décimo es compartido. En el momento del cobro, independientemente de la cantidad, lo idóneo sería acreditarlo para no tener que pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Como cada año, la probabilidad de ganar «el Gordo» es muy reducida, de una entre 100.000, pero en este sorteo los décimos premiados valen más. Si el ganador del primer premio del año pasado se llevó 320.000 euros una vez abonados los impuestos, este año se llevaría 2.000 euros más gracias al cambio en la tributación.