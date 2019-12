CAMBIEMOS LOS ROLES

EL CONTEXTO

Según un estudio realizado por MetLife a nivel global, el bienestar financiero es una de las mayores preocupaciones de la población, pero tan solo 4 de cada 10 declaran sentirse tranquilos respecto a sus finanzas. Sin embargo y en contra de lo mencionado anteriormente, España es uno de los países de la Unión Europea que menos ahorra para la jubilación, concretamente un 9,4% de su sueldo y por el contrario es el país que más gasta en Navidad, un 22% más que el siguiente en la lista. Datos que son cuanto menos, curiosos.

EL ARTÍCULO

La Navidad está la vuelta de la esquina y el espíritu navideño ya se palpa en el ambiente. El alumbrado de las calles, los villancicos en la radio, la famosa cola de Doña Manolita, las cenas de empresa, los reencuentros familiares y como no, las famosas compras navideñas, ya están aquí.

Los españoles somos expertos en este tipo de celebraciones. Concretamente, somos el país de la UE que más dinero invierte en estas fechas. Unos 195€ por persona en comida y alrededor de 300€ en regalos. En definitiva, si extrapolamos estos datos, cada uno de nosotros invertimos una media de 500 euros por cabeza en estas fechas. Y señores, digo invertimos porque no es un gasto, es una inversión compartida con familia y amigos.

Sin embargo, permítanme un consejo, no demos la razón a aquellos que nos llaman “suicidas económicos”. No tiene nada malo disfrutar de momentos de ocio y de celebración, pero no nos olvidemos de lo más importante, que es nuestro futuro.

Cuando hablamos de bienestar financiero no solo nos referimos a un bienestar presente, sino también a un bienestar futuro y es aquí donde saltan las alarmas. Según el estudio de MetLife, el 63% de las personas dicen gozar de bienestar financiero, pero tan solo un 19% de los españoles afirma ahorrar cada mes para la jubilación. No sé qué opinan ustedes, pero en esto, a mí hay algo que no me cuadra.

Está fenomenal que vivamos el día a día, que disfrutemos del presente y de las fiestas que ahora nos llegan, pero también es importante y yo diría que fundamental asegurarnos un futuro tranquilo, y más en los tiempos que corren. Quizás sea una cuestión de falta de conocimiento, ya que según datos recientes el 32% de los españoles ahorraría más si tuviesen más información, pero la buena noticia es que todavía estamos a tiempo de cambiar la situación. Que no salten las alarmas.

Aprovechemos el entusiasmo que nos caracteriza y apostemos por asegurarnos una vida plena para nuestro presente y futuro, confiando en productos de ahorro que nos garanticen tranquilidad para los años venideros. Da igual la edad, de hecho, cuanto antes lo hagamos mejor, más tiempo para ahorrar y mejores condiciones. Pensemos que tras la jubilación todavía tendremos muchos años de vida para disfrutar de lo que más nos importa y por qué no, de vivir nuevas experiencias; por lo que asegurar nuestro bienestar financiero para esa época es fundamental. Muchos pensarán que para eso existe el sistema público, pero como ya he comentado en otras ocasiones, algunos expertos vaticinan que el régimen actual de pensiones no será viable dentro de diez años. Por razones obvias (como el incremento de la esperanza de vida o el descenso continuado del número de contribuyentes) llegará un momento en el que el sistema no va a poder cubrir las necesidades actuales. Por ello ahorrar es sin duda la mejor decisión.

Seamos realistas y previsores, adoptemos esta nueva forma de entender el bienestar financiero e inculquémosle el valor de la educación financiera a nuestros jóvenes. Es el mejor consejo que podemos ofrecerles. Si somos capaces de hacer un esfuerzo para disfrutar al máximo de las vacaciones de Navidad, ¿no lo vamos a hacer para garantizarnos un futuro sin sobresaltos?

Cambiemos los roles y los titulares: España, el país que más invierte en su presente, pero también en su futuro.

Fuente: MetLife US y Statista