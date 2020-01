El Partido Popular va a pedir explicaciones al Gobierno y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre la «toma de posesión» de su exdirector de Gabinete, Juan Prieto, como consejero de Agricultura en Roma ante la República italiana y como representante de España ante la FAO, antes de que apareciese publicada la convocatoria de esas plazas en el BOE y, por supuesto, antes de que se hayan adjudicado los citados puestos. Según ha manifestado a LA RAZÓN el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, «este Gobierno empieza de la peor manera posible. Es el Gobierno del despilfarro y la opacidad. Del despilfarro, porque hemos visto como necesitan tres ministros para hacer el trabajo que antes hacía uno. Está claro que para el PSOE, como dijo Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Pero también es el Gobierno de la opacidad. Tal y como publica LA RAZÓN, el ministro de Agricultura coloca a su ex director de Gabinete en Roma, antes de salir la vacante, con un sueldo de más de 10.000 euros al mes. Planas no tiene tiempo para dar explicaciones sobre el escándalo de los ERE, pero sí para colocar con oscurantismo a su número dos».

Publicidad

Montesinos ha anunciado también que «exigiremos a Planas explicaciones en el Congreso de los Diputados. Planas no podrá evitar explicaciones por los ERE y tampoco por el caso de su exdirector de Gabinete. Es un Gobierno bicéfalo fruto de un despilfarro innecesario para colocar a socialistas y comunistas y que se nutrirá del hachazo fiscal que preparan». Tal y como adelantó este periódico ayer, Juan Prieto, que hasta el 21 de diciembre fue director del Gabinete del ministro Planas, «tomó posesión», según su definición, de los puestos citados el 30 de diciembre. Sin embargo, hasta el 1 de enero no apareció publicada en el BOE la Resolución firmada por la subsecretaria del Ministerio, María Dolores Ocaña, por la que se convocaba la plaza y se establecía un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 2 para que se presenten los candidatos a cubrirla. Ese periodo no ha finalizado todavía, pero Juan Prieto afirma haber ocupado ya los citados puestos, que están dotados con una remuneración superior a los 10.000 euros al mes. Las plazas estaban vacantes desde finales de julio.

Prieto, que es funcionario y miembro del Cuerpo Nacional Veterinario, llegó a ser Director del Gabinete de Planas cuanto este último fue nombrado ministro tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Hasta entonces era miembro del Gabinete del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Presume de políglota y nunca había ocultado su ambición de ocupar un puesto en la Administración agraria del exterior. Como director del Gabinete de Planas se ocupó de ejecutar las instrucciones de este último, incluidas las de censura a altos cargos de este Departamento, prohibiendo su presencia en medios de comunicación, mientras esperaba el momento oportuno y favorable para dar el salto a su deseado puesto en el exterior.

Precisamente, el Consejo de Ministros acordó ayer el nombramiento del nuevo director del Gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata de Miguel Ruiz Gómez. Es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Agrario y Derecho de las Comunidades Europeas. Hasta ahora desempeñaba el cargo de asesor parlamentario en el Gabinete de Luis Planas. Ha sido consejero de diversas entidades públicas, entre ellas la Empresa de Tecnología y Servicios Agrarios SA (Tragsatec); la sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste; el Hipódromo de la Zarzuela y el Ente Público Puertos del Estado.